Joseph Andras, La vie bonne. Notre socialisme

Nous savons tout. Et dénoncer, nous savons plus que tout. Reste à bâtir l’âge de l’égalité. Un mot, pour ce faire, habite la Terre : « socialisme ». Ça pourrait être un autre mot. Il se trouve simplement que les humains l’ont choisi pour dire ensemble la dignité, l’espoir et la libération. Car le socialisme bien compris n’est que ça, le « rendez-vous de tous les rêves de justice ». La possibilité de l’égalité totale, sans hiérarchie ni priorités. Le siècle dernier a défiguré ce mot. Mais un mot ça se remet droit. Depuis dix ans il vit au cœur des livres de Joseph Andras : l’écrivain revisite à présent la célèbre devise « socialisme ou barbarie », autre façon d’affirmer la vie bonne pour le plus grand nombre.

Table des matières sur le site de l'éditeur…

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On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Civiliser la révolution", par Bertrand Vaillant (le 11 novembre )

L’essayiste Joseph Andras propose de “relever” l’idéal socialiste, mis à terre par les dérives révolutionnaires, en s’appuyant sur les grandes figures qui l’ont élaboré et défendu contre les abus du fanatisme.