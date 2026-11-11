Corneille présent, n° 5 : "Lire Corneille avec Georges Forestier" (dir. B. Louvat, M. Dufour-Maître, L. Picciola, C. Carlin)

Georges Forestier a fortement contribué, par plusieurs grands travaux et un important nombre d’articles, à rendre « Corneille présent ».

La revue ainsi intitulée se devait de rappeler et d’analyser le changement radical opéré par ce grand maître dans l’approche de Corneille, résolument privée de l’ombre du « héros cornélien » : une puissante invitation à mesurer, dans les comédies comme dans les tragédies, les audaces réitérées de composition d’un auteur qui aime « hasarder ». La tâche proposée a de quoi désorienter et impressionner des lecteurs habitués à apprécier l’ethos des personnages cornéliens. Évoquer les discussions nées autour du livre essentiel de Georges Forestier sur l’atelier cornélien n’est-il pas toutefois de nature à rassurer ceux qu’intimiderait une forme de tabula rasa de la critique des pièces de Corneille, voire des autres œuvres dramatiques de l’époque ? Enfin il est loisible d’envisager, comme quelques contributeurs à ce numéro, des compléments, des prolongements aux propositions de Georges Forestier, tant il est vrai que la richesse de ses projets de lecture stimule l’imagination… […]

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Sommaire

Claire Carlin, Myriam Dufour-Maître, Bénédicte Louvat et Liliane Picciola Introduction. Pour lire Corneille avec Georges Forestier

Inventer une méthode

Pierre Pasquier Maître Georges à l’œuvre

Yasmine Loraud Dépasser la tradition par le retour aux sources. Chefs-d’œuvre cornéliens et écriture théâtrale au xviie siècle selon Georges Forestier

Lise Michel L’évidence royale : entre poétique et herméneutique de Corneille

Bénédicte Louvat Lire les comédies de Corneille avec Georges Forestier

Discuter la méthode

Bénédicte Louvat et Marine Roussillon La « querelle de la broderie »

Tristan Alonge « Cornéliser » Racine. La gageure de Georges Forestier

Jean de Guardia Georges Forestier et le problème de la causalité

Étendre les champs d’application et d’exploration

Liliane Picciola Georges Forestier et la perception de Corneille comme poète tragique moderne de l’identité : un parcours réflexif à prolonger ?

Marc Douguet Génétique théâtrale et théâtre dans le théâtre : le cinquième acte de L’Illusion comique

Jiexin Shen Peut-on lire le théâtre de Corneille à la lumière des études de genre et de Georges Forestier ?

Hélène Baby Corneille à l’œuvre de Georges Forestier, ou comment lire les créations « héroïques » dans le théâtre français du xviie siècle

Georges Forestier dans la vie du Mouvement Corneille

Myriam Dufour-Maître Georges Forestier et le Mouvement Corneille

Bibliographie des travaux de Georges Forestier sur Corneille

Collectif Georges Forestier lecteur de Corneille. Bibliographie