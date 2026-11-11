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Séminaire Marivaux. L’actualité de la recherche marivaudienne avec Pauline Bullier et Servanne Woodward (en ligne)

Séminaire Marivaux. L’actualité de la recherche marivaudienne avec Pauline Bullier et Servanne Woodward (en ligne)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Élodie Ripoll)

Séminaire Marivaux

Séance du 18 novembre 2026 – 16h30-18h30

Pauline Bullier (Université Toulouse – Jean Jaurès) : Marivaux (L’Homère travesti ou l’Iliade en vers burlesques) et Jean-Baptiste Fabre (L’Odyssée en vers burlesques et patois) : du français au « patois », rire d’Homère et rire pour Homère après la Querelle

Servanne Woodward (University of Western Ontario) : Le burlesque merveilleux de Marivaux : vers une « modernisation » du genre comique ?

Inscriptions : https://uni-trier.zoom-x.de/meeting/register/p3FDTcQZQ5OsI8YzG0mS2w