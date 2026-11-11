Séminaire Marivaux. L’actualité de la recherche marivaudienne avec Pauline Bullier et Servanne Woodward (en ligne)

Séminaire Marivaux

Séance du 18 novembre 2026 – 16h30-18h30

Pauline Bullier (Université Toulouse – Jean Jaurès) : Marivaux (L’Homère travesti ou l’Iliade en vers burlesques) et Jean-Baptiste Fabre (L’Odyssée en vers burlesques et patois) : du français au « patois », rire d’Homère et rire pour Homère après la Querelle

Servanne Woodward (University of Western Ontario) : Le burlesque merveilleux de Marivaux : vers une « modernisation » du genre comique ?

Inscriptions : https://uni-trier.zoom-x.de/meeting/register/p3FDTcQZQ5OsI8YzG0mS2w