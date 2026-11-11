Marie-Jeanne Zenetti, Lire/prédire. Manuel de divination critique (dessins Lucas Méthé, fiction Lucile Novat)

A — Vous croyez en la théorie. Vous ne vous lancez pas à l’aveugle dans des pratiques qui flairent la superstition. D’ailleurs, vous ne voyez pas bien ce que la pensée critique, la lecture littéraire et la divination pourraient avoir en commun. Dans ce cas, allez à la page 6.

B — Vous n’avez rien contre la théorie, mais vous croyez que la pensée se déploie d’abord dans des pratiques, dans les corps qui s’y engagent, dans les imaginations qui les investissent. Vous êtes prêt·e à vous mettre en jeu, comme dans ces fictions dont, enfant, vous deveniez, le temps de la lecture, le héros ou l’héroïne exaltée et sérieuse : vous pouvez passer directement à la page 40.

En croisant de façon inédite littérature, cartomancie et bibliomancie, *lire/prédire.déploie une perspective critique et résolument contemporaine sur le tarot tout en interrogeant le lien que les rituels magiques entretiennent aux luttes féministes et anticapitalistes.

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