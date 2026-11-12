Wolfgang Borchert, Chère nuit gris-bleu

Publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Chère nuit gris-bleu rassemble des textes brefs, miniatures littéraires saisies dans un monde en ruine. Borchert y fait entendre le froid, l’attente des absents, mais aussi la tendresse et l’obstination à vivre.

Au fil des rues, des chambres, des gares ou de la nuit, il rencontre ceux que l’Histoire laisse dans l’ombre. Sa langue, nerveuse et haletante, fait se côtoyer la brutalité et la délicatesse ; les mots deviennent couleurs, odeurs, gestes minuscules.

Mort à vingt-six ans, Wolfgang Borchert laisse une œuvre fulgurante, devenue un classique de la littérature allemande. Chère nuit gris-bleu en porte la question essentielle, ce qui reste de l’homme après la guerre, lorsque tout a été détruit : le besoin d’aimer, d’être aimé et de recommencer à vivre.