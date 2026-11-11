Hersz Strasfogel, L’histoire de la lettre de Hersz-Herman Strasfogel, retrouvée enterrée à Auschwitz-Birkenau

Sous la direction de Karen Taieb et Géraldine Muhlmann.

En février 1945, le vaste complexe d’Auschwitz-Birkenau vient d’être libéré par les Soviétiques. Envoyé sur place, comme d’autres soignants, par la Croix-Rouge polonaise, un étudiant en médecine y découvre une bouteille contenant plusieurs feuilles enroulées. C’est une lettre en français, qu’un déporté a adressée à son épouse et à sa fille. Il savait sa fin proche. Il faisait partie des sonderkommandos, ces brigades de détenus juifs chargés par les nazis du maintien de l’ordre à l’entrée des chambres à gaz puis de l’évacuation des corps pour les brûler. Pour les nazis, aucun de ces témoins directs ne devait survivre.

La lettre est signée « Herman ». Elle a été retranscrite et est devenue un document important pour les historiens. Mais pendant 73 ans on a ignoré ce que le manuscrit original était devenu.

En 2018, une série de circonstances a permis de trouver la famille de Herman. La lettre lui avait été remise après la guerre. « Herman » était le prénom usuel de Hersz Strasfogel, un Polonais juif arrivé en France en 1929. Mais faute de l’avoir su, les historiens l’avaient attribuée à un déporté nommé Chaïm Hermann, dont la famille était introuvable. L’auteur exact et le manuscrit d’origine sont ainsi remontés à la surface… Et l’on sait aujourd’hui que Hersz Strasfogel et Chaïm Hermann, tous deux juifs et polonais, travaillaient dans le même arrondissement parisien, ont été raflés le même jour, ont partagé la même chambrée à Drancy, puis le même convoi vers Auschwitz.

Tout, à vrai dire, à propos de cette lettre, donne à réfléchir. Son itinéraire. Les transcriptions qui circulaient depuis la guerre. La « trouvaille » d’une archiviste en 2018. Et le texte lui-même, poignant.

Cette édition critique, dirigée par Karen Taieb et Géraldine Muhlmann, est le premier ouvrage consacré entièrement à la lettre de Hersz-Herman Strasfogel – dont le manuscrit est reproduit.

Tal Bruttmann, historien d’Auschwitz, apporte ici de précieux éclairages. Et les petits-enfants de Hersz-Herman Strasfogel, Béatrice et Laurent Muntlak, racontent le choc d’apprendre qu’ils détenaient l’original d’une lettre aussi importante.

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Géraldine Muhlmann, agrégée de philosophie et de science politique, ancienne élève de l’École Normale Supérieure, est professeure à l’Université Paris-Panthéon-Assas. Elle est l’auteure de Du journalisme en démocratie (Klincksieck, 2017), d’Une histoire du journalisme XIXe-XXe siècle (2007), de La Liberté d’expression (2015) et de L’Imposture du théologico-politique (2022). Son dernier ouvrage, Pour les faits, a paru aux Belles Lettres en 2023.

Karen Taieb est la responsable des archives du Mémorial de la Shoah à Paris.

Tal Bruttmann est historien. Ses travaux portent sur les politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur la « solution finale ».

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…

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Table des matières

Présentation par Karen Taieb et Géraldine Muhlmann

La lettre de Hersz-Herman Strasfogel. Description du document, par Karen Taieb

La lettre de Hersz-Herman Strasfogel : original, transcription et notes, par Karen Taieb et Géraldine Muhlmann

La lettre retrouvée, par Karen Taieb

Les victimes du convoi 49 parti le 2 mars 1943 de Drancy vers Auschwitz, par Tal Bruttmann et Karen Taieb

Vingt mois dans le sonderkommando, par Tal Bruttmann

Une famille face à l’histoire. Témoignages de Béatrice et Laurent Muntlak, petits-enfants de Hersz Strasfogel

Une bouteille à la terre. Transcriptions et publications de la lettre de Herman avant la découverte de l’original et la bonne identification de son auteur, par Géraldine Muhlmann

Notice. Précisions sur les manuscrits de sonderkommandos trouvés à Auschwitz-Birkenau, par Géraldine Muhlmann

Bibliographie et sources

Remerciements