Saverio Ansaldi, Giorgio Passerone, Leopardi, un intempestif

Tout au long de son œuvre Giacomo Leopardi n’a eu de cesse de s’interroger sur les principes et les effets éthico-politiques d’un matérialisme radical – un matérialisme s’opposant à tout platonisme et à toute forme de philosophie défendant une raison abstraite et géométrique, contraire à la nature. Nous défendons ici la thèse de la continuité de ce matérialisme léopardien, allant du Zibaldonejusqu’aux Petites Œuvres Morales, en passant par la vertigineuse puissance amoureuse des Chants, comme condition de possibilité d’une philosophie de l’action éthique, politique et poétique, dans laquelle le singulier ne peut se comprendre que dans l’horizon collectif d’une nature-culture indivisibles (imagination, raison, passions, corps). La singularité-Leopardi est-elle aussi l’indice d’une multiplicité qui résonne beaucoup plus avec d’autres singularités, Machiavel, Giordano Bruno, Spinoza, Hölderlin, Nietzsche.

On propose ainsi une traversée de la vie et de l’œuvre de Leopardi qui ne se veut pas exhaustive mais qui insiste sur l’une de ses lignes de « tension », indispensable pour « construire » une éthique matérialiste de la puissance humaine. Leopardi devient par là un dispositif de pensée permettant de tracer les linéaments d’une pragmatique littéraire qui vise en permanence à créer les possibilités d’une vie nouvelle, dans le sillage, déterminant pour la compréhension de la culture italienne, de l’œuvre dantesque : la parole au service de la vie et la connaissance comme cause de la « vertu ».

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Saverio ANSALDI est Maître de Conférences HDR à l’Université de Reims-Champagne Ardenne. Il est l’auteur de nombreuses publications sur la philosophie de la Renaissance et de l’âge classique.

Giorgio PASSERONE est professeur émérite de Civilisation et Littérature italienne à l’Université de Lille. Ses travaux portent sur l’œuvre de Dante et de Pasolini. Il a également collaboré avec le cinéaste Jean-Marie Straub.