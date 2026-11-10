"Mondes noirs : littératures et révoltes", par Romuald Fonkoua. Entretien avec El Hadj Souleymane Gassama (Elgas) via Cairn

En collaboration avec RFI Présence Africaine

En 1947 naît la revue Présence Africaine à Paris, enrichie d’une maison d’édition en 1949, qui devient rapidement le carrefour politique et le sanctuaire intellectuel des mondes noirs.

Parrainée par de grandes figures françaises (Sartre, Camus, Gide…) dans un temps de sujétion coloniale, « Présence », dans la foulée de ses premiers succès littéraires, initie des congrès fondateurs comme celui des écrivains et artistes noirs de septembre 1956, à la Sorbonne. « Centre de redistribution » d’une énergie intellectuelle émancipatrice, elle devient le réceptacle des matrices conceptuelles et théoriques de la lutte pour l’affirmation des peuples opprimés.

Négritude, post-colonialisme, panafricanisme, pensées décoloniales… La généalogie de ces concepts qui charpentent le débat, encore aujourd’hui, embrasse cette histoire riche d’un siècle d’échanges entre les Amériques, les Caraïbes, l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Dans ce long cheminement, des profils essentiels : Fanon, Césaire, Senghor, Cheikh Anta Diop, W.E.B Du Bois, racontent et participent des sursauts et révoltes des mondes noirs contre l’ordre colonial.

Professeur de littérature et ancien rédacteur en chef de la revue Présence africaine, Romuald Fonkoua nous aide à disséquer toutes les séquences de ce périple des idées par l’angle des livres et de la littérature. Nous remonterons avec lui l’histoire de ces figures fondatrices et leur passage chez « Présence », nous décodons ensemble leurs trajectoires.

Cet entretien est proposé par Elgas, écrivain et producteur RFI, animateur du podcast « Afrique, mémoires d’un continent ».

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