Ninon Chavoz, Œdipe au noir. Correspondances et alchimies des auteurs francophones (1980-2020)

Qui a tué l’auteur francophone ? De l’Afrique aux Antilles, en passant par l’Amérique du Nord et le Vietnam, cette enquête originale de recherche-création revient sur la disparition des écrivains francophones dans le champ littéraire actuel.

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Qui a tué l’auteur francophone ? Est-ce-là l’œuvre d’un rival jaloux, l’aveu brutal d’un lecteur déçu, ou le plan orchestré par un tueur en série, à la route pavée de cadavres défigurés et de romans inachevés ?

La découverte du coupable impliquera de mener l’enquête sur plusieurs continents, de l’Afrique subsaharienne à l’Amérique du Nord, en passant par la Suisse, les Antilles, le Maghreb et le Vietnam.

Elle supposera aussi la traversée des œuvres de quatorze autrices et auteurs, en apparence très éloignés les uns des autres ; dans cette enquête en terres francophones, leurs romans (policiers ou non) constitueront autant d’indices, dont les correspondances et recoupements inattendus permettront l’éclaircissement d’une bien ténébreuse affaire.

Cette enquête, conçue dans l’esprit de la critique policière défendue par Pierre Bayard, est aussi le lieu d’une réflexion sur la posture de l’écrivain francophone en « victime » dans le champ littéraire actuel. Elle aboutira à la mise en évidence d’une génération d’auteurs francophones qui s’inscrivent dans la filiation commune d’un « Œdipe noir », à la fois enquêteur, coupable et romancier.

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Sommaire

Introduction

Conversation avec un cadavre

À la (bonne) franquette

D’Orphée noir à Œdipe noir

Œdipe au noir : de l’enquêteur comme alchimiste

En quête d’une histoire littéraire

Qui a tué l’auteur francophone ?

Le mystère Leïlah Mahi

L’affaire Camille Duval et ce qui s’ensuivit : les laboratoires de Carole Allamand

Que fait la police ?

Ali selon Chraïbi : l’inspecteur, le poète et le terroriste

Le commissaire Habib de Moussa Konaté : le flic, le touriste et le philosophe

Peut-on se fier au privé ?

Mongo Beti et la vocation manquée du dit « Eddie »

Les privés de Raphaël Confiant : « Maigret des tropiques » ou « Sherlock Holmes insulaire » ?

Faut-il rouvrir les dossiers classés ?

Les enquêtes « façon-façon là » d’Henri Lopes

Enquêter « mine de rien » avec Jacques Poulin

Le guide était-il complice ?

L’Historien, l’Étranger et le Médium chez Lyonel Trouillot

Tierno Monénembo : entre histoire et polar

Était-ce l’œuvre d’un tueur en série ?

L’étrange diptyque de Pierre Yergeau : quelques déboires de Samuel Malard

Écrivains épouvantables et tueurs magnifiques : miroirs et mouroirs de Chamoiseau

Les tombes sont-elles bien muettes ?

Les fausses pistes de Gary Victor

Les pompes funèbres de Linda Lê

Conclusion

L’enquêteur incertain

Apologie du coupable

… et triomphe de la victime