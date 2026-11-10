PhiN. Philologie im Netz, n° 102, 2026

Aufsätze

Vanessa Grömmke-Urbanik:

Widerspenstige Medienpoetik. Weibliche Selbstentwürfe der Social-Media-Literatur (Sargnagel / Ilitcheva / Kaur) [1–24]

Janek Scholz:

Karten, Karavellen, Korrespondenzen. Überregionaler Wissenstransfer und italienische Akteure in der frühen portugiesischen Atlantikexpansion [25–37]

Zouheir Soukah:

Vom kollektiven zum multikollektiven Gedächtnis: Literarische Perspektiven auf eine erweiterte Gedächtnistheorie [38–60]

Rezensionen

Andreas Hartmann:

Daniel Ehrmann (2022): Lorenz Gonschor, Andréas Pfersmann, Titaua Porcher, Virginie Soula (ed.) (2025) : Littérature et politique en Océanie. Actes du colloque international organisé par le laboratoire EASTCO à l’Université de la Polynésie française (14-16 novembre 2022). Faa’a: Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique. [61–65]

Joey Wilms:

Alexander Reißner (2024): Albert Vigoleis Thelen und die Iberische Halbinsel. Eine motivgeschichtliche Annäherung an Teixeira de Pascoaes. Baden-Baden: Georg Olms. [66–68]

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PhiN. Philologie im Netz erscheint vierteljährlich im Internet unter den Adressen « http://web.phin.de » und « http://web.fu-berlin.de/phin ». Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenlos. Veröffentlicht werden ausschließlich Originalbeiträge. Alle Rechte vorbehalten. ISSN: 1433-7177.

Herausgeber:

Paul Gévaudan, Redaktion Paderborn, Institut für Romanistik,

Universität Paderborn, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn

Hiltrud Lautenbach, Redaktion Berlin, Institut für Romanische Philologie,

Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin

Alexander Nebrig, Redaktion Düsseldorf, Institut für Germanistik, Philosophische Fakultät,

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf

Peter Schneck, Redaktion Osnabrück, Institut für Anglistik und Amerikanistik,

Universität Osnabrück, Neuer Graben 40, 49069 Osnabrück

Dietrich Scholler, Redaktion Mainz, Romanisches Seminar,

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Welderweg 18, 55099 Mainz.

E-Mail: editor@phin.de

© PhiN 31.10.2026