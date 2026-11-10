Former l’interprète au jeu dans les arts du spectacle vivant aujourd’hui : approches et pratiques pédagogiques (Sorbonne nouvelle)

« Former l’interprète au jeu dans les arts du spectacle vivant aujourd’hui :

approches et pratiques pédagogiques »

Les 1er et 2 avril 2027 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (Salle Athéna et La Fabrique),

4 rue des Irlandais, 75005 Paris.

Ces journées d’étude se proposent de partir d’un premier constat : paradoxalement, il existe à l’heure actuelle un gigantesque éventail de formations pour quiconque souhaite se former au jeu théâtral (écoles nationales, cours privés, formations continues, ateliers, stages…). Pourtant, dès lors que l’on s’intéresse aujourd’hui au « jeu » dans des disciplines telles que l’opéra, le cirque, la danse et la performance, la formation de l’interprète s’envisage davantage par ses manques ou ses impensés. Plus étonnant encore, les enseignements des disciplines mobilisées pour former les interprètes restent très cloisonnés alors que l’on ne cesse de leur demander davantage de cordes à leurs arcs et de polyvalence dans le monde professionnel. Fort·e·s de ce constat, nous souhaitons mettre au cœur de la réflexion les croisements et hybridations possibles entre formation de l’acteur·trice au jeu théâtral et formation de l’interprète dans les arts du spectacle vivant aujourd’hui, tout en s’efforçant de penser leurs singularités et leurs spécificités.

Cette question doit s’envisager au croisement de la pratique et de la recherche académique. Aussi, la variété des formats attendus pour cette journée permettront-ils d’aborder des questionnements théoriques mais toujours informés par la pratique. Il s’agira de se placer non pas seulement du point de vue du·de la formateur·trice, mais aussi du point de vue de la personne formée ou en formation quelle qu’elle soit (formation initiale, continue et tout au long de la vie, non seulement dans un cadre d’enseignement mais aussi via d’autres expériences, professionnelles, notamment).

Les propositions de communication et d’ateliers pourront s’inscrire dans les axes suivants, avec, bien sûr, la possibilité de combiner plusieurs d’entre eux et/ou de proposer d’autres pistes transversales :

1. Nouveaux enjeux, nouvelles théories, nouveaux espaces de pratique et d’expérimentation pour la formation de l’acteur•trice.

Le jeu d’acteur·trice au sens strict semble de plus en plus poreux à d’autres pratiques artistiques et physiques (danse, chant, disciplines somatiques…) dans la mesure où il s’envisage dorénavant dans des nouveaux formats scéniques. Dès lors, comment évolue la manière de former un·e acteur·trice-interprète ? Peut-on envisager et penser une dramaturgie de l’acteur·trice-interprète ? Comment ces pratiques et ces réflexions viennent questionner la notion d’acteur·trice créateur·trice ?

2. Le « jeu » dans d’autres disciplines du spectacle vivant

La notion de « jeu » renvoie à des modalités différentes selon la discipline dans laquelle elle s’inscrit : ainsi, l’enseignement du « jeu chanté » se distingue de l’enseignement théâtral au sens strict (comme on peut le constater, notamment, avec le cours de Travail de la Scène dispensé, entre autre, par Emmanuelle Cordoliani au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Que veut dire « jouer » dans une discipline autre que théâtrale ? Selon quelles modalités d’enseignement ? Cet aspect est-il valorisé dans le cursus des apprenant·e·s ?

3. L’enseignement théâtral dans d’autres disciplines du spectacle vivant

On constate la présence fréquente de cours de « théâtre », obligatoires ou optionnels, dans le cursus des étudiant·e·s de différentes disciplines relevant du champ des arts de la scène (par exemple, des cours de « théâtre » au CFA des Arts du Cirque de l’Académie Fratellini, ou des cours « d’expression théâtrale » au Département supérieur pour jeunes chanteurs au CRR de Paris). Comment forme-t-on des non-acteur·trice·s au jeu théâtral ? Et pourquoi leur proposer ce type d’enseignement ? De quoi cette ouverture est-elle le signe ?

4. Se former par la pratique scénique : quelles expériences, quels enseignements ?

En dehors du cadre de la formation initiale et continue, l’artiste-interprète, quelle que soit sa discipline, se forme tout au long de sa carrière. Que peut-il•elle retenir, intégrer des expériences professionnelles du jeu ? Et comment, parallèlement, l’enseignant·e/artiste peut-il·elle faire évoluer ses pratiques et ses conceptions du jeu au contact des artistes dans le contexte d’une production professionnelle ?

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Format des propositions

Les interventions pourront prendre la forme de communications d’une durée de 20 minutes (communications scientifiques, témoignages, comptes-rendus d’observation de terrain ou toute autre proposition) ou d’ateliers pratiquesd’une heure maximum.

Les profils non-universitaires sont bienvenus, et une attention particulière sera portée aux propositions des jeunes chercheur·euse·s, artistes ou chercheur·euse·s-artistes.

Modalités

Les propositions (300 mots maximum) en français ou en anglais, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 18 décembre 2026 à l’adresse suivante : jejeu2027@gmail.com.

Pour les propositions d’ateliers pratiques, merci de préciser un plan de déroulement prévisionnel ainsi que les besoins techniques nécessaires.

Les auteur•trice·s des propositions retenues seront contacté·e·s début février.

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Comité scientifique

Julia Gros de Gasquet (professeure des universités, ENS-PSL), Anne Pellois (maîtresse de conférence-HDR, ENS Lyon), Catherine Treilhou-Balaudé (professeure des universités, Sorbonne Nouvelle).

Comité d’organisation

Alban Simon (Doctorant contractuel, EA LIRA, Sorbonne Nouvelle) et Maxime Milhorat Gusteau (Doctorant•e et ATER, EA LIRA, Sorbonne Nouvelle).

Bibliographie indicative (non exhaustive) :