Séminaire "Le droit dans Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes" (Maison française d'Oxford)

Organisation scientifique

Gaëtan Cliquennois (UMR CNRS 6262 IODE)

Caroline Julliot (Univ. Lyon 3, MARGE)

Laurent Rousvoal (UMR CNRS 6262 IODE)



Présentation

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d'un projet de recherche financé par l’Université de Rennes et consistant en une étude juridique des romans de Balzac Illusions perdues et Splendeurs et misères des courtisanes. Y seront abordés et analysés, entre autres, le thème de l’argent dans l’œuvre de Balzac, la question de la corruption de la monarchie parlementaire et celle des systèmes de police administrative, la cession de l’imprimerie Séchard de père en fils, les divisions entre libéraux et royalistes ou encore la mécanique des passions et raisons d'agir dans les deux romans étudiés.

Avec les interventions de : Marion Mas, Patrice Baubeau, Aude Denizot, Tiphaine Le Yoncourt, Julien Constantin, Gaëtan Cliquennois, Kevin Ladd

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