La critique en création (Univ. de Nantes & en ligne)

La critique en création

Objets, rêveries et inventions critiques.

Depuis une vingtaine d’années, la recherche littéraire s’invente sur des terrains inattendus, à la croisée de la rigueur critique et de l’inventivité créatrice. Loin de s’en tenir à une stricte « science des textes », les chercheur·euses explorent désormais des formes hybrides, où la mise en œuvre d’un savoir livresque passe par des gestes d’écriture, de narration ou de mise en scène. Qu’on pense aux enquêtes fictives de Pierre Bayard (Et si les œuvres changeaient d’auteur ?), aux explorations urbaines de Charles Coustille (Parking Péguy), aux coulisses de la recherche racontées par Vincent Laisney (Les tribulations d’un chercheur en littérature), ou aux renversements génériques imaginés par Sophie Rabau et Florian Pennanech (Mission Comédie) : autant de démarches qui brouillent les frontières entre essai, récit et enquête scientifique.

Cette journée d’étude souhaite plus particulièrement mettre l’accent sur la culture matérielle qui environne la recherche-création. Elle aimerait s’intéresser aux objets, aux supports et aux nouveaux usages outillés de la recherche littéraire pour montrer comment ils nourrissent notre imaginaire critique et favorisent de nouvelles formes d’écriture. Cartes postales achetées sur Ebay, photographies vernaculaires trouvées en ligne, captures d’écran, historiques de navigation, fonds numérisés, archives familiales, enregistrements sonores, vidéos amateurs, cartes, objets chinés, livres hérités, éditions oubliées, volumes annotés, albums de jeunesse ou bibliothèques familiales dispersées, traces laissées sur les réseaux sociaux, données issues du web, collections documentaires, métadonnées, corpus constitués par fouille de données ou encore artefacts matériels recueillis sur le terrain : comment ces matériaux façonnent-ils les pratiques contemporaines de la recherche ? Comment deviennent-ils des opérateurs de fiction, de narration ou d'invention critique ? Comment la fréquentation de ces objets pluriels transforme-t-elle les formes et les sujets de l'écriture savante ?

Au-delà de la seule question des supports, il s'agira également d'interroger les régimes d'attention, les gestes intellectuels et les modes de connaissance qui émergent de ce rapport renouvelé à la matérialité. Quelles formes de savoir produisent les pratiques de la collecte, du classement, du montage ou du réagencement documentaire ? Quels imaginaires de la littérature et de la recherche se dessinent à travers ces usages créatifs des matériaux ? Comment penser, enfin, les liens entre matérialité documentaire, expérience sensible et érudition joyeuse ?

Par-delà les siècles, les corpus et les spécialités, cette rencontre entend ouvrir un espace de réflexion collective sur les transformations contemporaines de nos usages critiques, sur les devenirs créatifs de la recherche littéraire et sur les nouvelles formes de connaissance qui naissent de leur rencontre.

PROGRAMME :

10 h 30

Accueil

Laurence Guellec et Mathieu Messager (Nantes Université)

11 h – 11 h 20

Adèle Payen de la Garanderie (Nantes Université)

"Poésie et régimes d'attention : butinage, méditation et surprise"

11 h 30 – 11 h 50

Isabelle Ligier-Degauque (Nantes Université)

"Le guide et la scène : retrouver un Paris disparu. Enquêter sur Le Théâtre italien de Gherardi"

12 h – 12 h 20

Corentin Le Corre (Nantes Université - Université Clermont Auvergne)

"Écrire la radio allumée : mon attrait pour les Mauvais Genres"

14 h – 14 h 20

Françoise Rubellin (Nantes Université)

"Le rêve de la tabatière : de l'objet patrimonial à l'expérience immersive"

14 h 30 – 14 h 50

Frédéric Le Blay (Nantes Université)

"Les fragments de vie de la presse médicale"

15 h 15 – 15 h 35

Adrien Chassain (Université Paris 8)

"La postérité et ses archives : un projet de séminaire en recherche-création."

15 h 45 – 16 h 05

Mathilde Labbé (Nantes Université)

"Exposer la collection éditoriale ou l'utopie d'une bibliomanie critique"

17 h – 18 h

Conférence-débat de Tiphaine Samoyault (EHESS)

"L'aura de l’exemplaire"