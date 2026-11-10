La phrase au coeur de l'enseignement/apprentissage du français (Univ. de Pau et des Pays de l'Adour)

La phrase au cœur de l’enseignement/apprentissage du français (Approches croisées linguistique, littérature, didactique des langues)

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Laboratoire ALTER (Arts/Langages : Transitions & Relations UR 7504)

Pau, 18-19 novembre 2027

Le concept de phrase tel que nous le pratiquons en grammaire scolaire est relativement récent en français. En effet, phrasis, en latin, signifie « diction, style, élocution » et le terme est lui-même hérité du grec « phrasis » signifiant « discours ». Aux XVIe et XVIIe siècles, on utilise le terme au sens d’« arrangement de mots ». C’est au XIXe siècle, au moment où l’on renouvelle les catégories grammaticales que la phrase se trouve « promue » au rang d’unité type dans le cadre d’une grammaire scolaire constituée à partir de la Grammaire générale de François-Urbain Domergue. « Des pressions diverses ont abouti à ce tour de force que la phrase réunit dans une synthèse (idéalisée) la convenance des parties attachée à la proposition, et la complétude attachée à la période – avec une précision supplémentaire : cette complétude est censée être matérialisée dans un texte écrit par la ponctuation, et la phrase est donc aussi le segment textuel compris entre deux ponctuations fortes (essentiellement deux points) ». (Le Goffic, 2017 : 141-142). La phrase supplante alors deux autres unités du discours : la proposition construite autour du prédicat et la période, terme de rhétorique, caractérisée par sa complétude.

En didactique des langues, la phrase reçoit des acceptions différentes, selon le domaine linguistique convoqué : « ses critères de délimitation et d’identification varient et le statut de la phrase comme unité de description et d’analyse parait parfois aussi incertain que celui du « mot » » (Galisson et Coste, 1976). La phrase, telle que définie par la linguistique traditionnelle (phrase simple, dite « canonique », unité sémantique et prosodique), représente un « outil privilégié pour guider les apprentissages » (Cuq, 2003).

Que cherche-t-on à faire quand on étudie la phrase ? On peut considérer la phrase comme une unité de sens, dans laquelle le locuteur agence des éléments. L’enseignement de la IIIe République faisait la part belle à l’analyse grammaticale, qui étudie les fonctions hiérarchiques des « parties du discours » et la possibilité d’agencer correctement les mots au sein d’une unité marquée par une majuscule et un point, et à l’analyse logique, qui permet de décomposer la phrase en propositions principale et subordonnées. Quelle place et quel intérêt pour ce savoir dans l’école du XXIe siècle ? De quelle manière les manuels de français langue première/seconde/étrangère adoptent-ils cette analyse grammaticale et quelle place est accordée à la syntaxe par rapport à la morphologie ?

On pourra ainsi se demander comment décrire la phrase comme système de signes et réfléchir à l’intérêt et à la validité des modèles de syntaxe structurale : repenser le fonctionnement des arbres, interroger la modélisation de L. Tesnière qui insère une description morphologique au sein de ces schèmes phrastiques.

L’important de la phrase tient dans la prédication. Comment amener à construire des phrases canoniques alors que l’espace public est inondé de phrases non canoniques ? (Porquier, 2001 ; Maingueneau, 2012). Quelle devient la valeur des phrases averbales, par exemple ? Quelle est leur place dans l’enseignement des langues étrangères, en sociolinguistique ou en linguistique interactionnelle ? De manière plus générale, quelle place accorder à la phrase à l’écrit (espace compris entre une majuscule et un point) et à la phrase à l’oral (suite de sons, unité mélodique entre deux pauses) dans l’enseignement des langues ?

On peut également se demander si avec la phrase, on ne change pas de domaine linguistique : « La phrase, création indéfinie, variété sans limite, est la vie même du langage en action. Nous en concluons qu’avec la phrase on quitte le domaine de la langue comme système de signes, et l’on entre dans un autre univers, celui de la langue comme instrument de communication, dont l’expression est le discours » (Benveniste, 1966 : 129-130). La phrase permet d’aborder la langue du côté de la subjectivité : « la phrase est l’unité du discours » (ibid.) et se réalise par « la combinaison d’un énoncé et d’une énonciation, c’est-à-dire la communication d’un message dans une situation particulière à l’aide d’actes de langage » (Siouffi et Van Raemdonck, 2018 : 200). Les actes de langage – élément central pour l’enseignement/apprentissage des langues depuis les années 2000 (CECRL) – permettent de réfléchir également aux types de phrases : assertive, injonctive, exclamative, interrogative etc.

La phrase est le lieu où chacun exprime son phrasé. On pourra donc partir du discours pour analyser la phrase, et voir comment les genres et les types de discours conditionnent les types de phrases. En quoi l’étude des textes peut-elle s’appuyer sur l’étude de phrases ? Quels liens établir entre texte et phrase, discours et phrase et quelle est leur influence réciproque ?

Dans l’enseignement des langues, on pourra également réfléchir aux modes de construction des méthodes d’apprentissage par rapport à la place accordée à la phrase. Partir du signe pour construire la phrase ou partir du discours pour comprendre la phrase ? En quoi la phrase est-elle un enjeu du discours ?

On pourra également réfléchir à la manière dont les traducteurs et les IA construisent leurs phrases. Quel a été l’apport de Chomsky et des générativistes dans la construction des modèles syntaxiques ?

Ce colloque se propose de réfléchir à la phrase dans ses différentes approches de définition et d’analyse, de construction et d’utilisation, en croisant les perspectives de la linguistique, de la littérature et de la didactique des langues.

Comité d’organisation :

Carmen Avram, MCF, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Sandrine Bédouret, MCF HDR, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Clémence Doumengès, doctorante, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Muriel Guyonneau, secrétariat ALTER, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Comité scientifique (en cours de constitution) :

Carmen Avram – Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Alina Bako- Université « Lucian Blaga » de Sibiu, Roumanie

Sandrine Bédouret – Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Arnaud Bernadet – Université Mc Gill, Montréal, Québec

Ecaterina Bulea Bronckart -Université de Genève, Suisse

Isabelle Chol -Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Raphaële Fouillet – Université Savoie-Mont Blanc, France

Antoine Gautier – Université Paris Sorbonne, France

Monika Grabowska – Institut de Philologie Romane, Uniwersytet Wrocławski, Pologne

Marie-Odile Hidden – Université Bordeaux Montaigne, France

Florence Lefeuvre –Paris Sorbonne Nouvelle, France

Bérengère Moricheau-Airaud -Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Guillaume Rousseau – Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Gilles Siouffi -Université Paris Sorbonne, France

Tatiana Timofeev – Université Grenoble Alpes, France

Freiderikos Valetopoulos -Université de Poitiers, France

Monica Vlad- Université « Ovidius » de Constanta, Roumanie

MODALITÉS ET CALENDRIER DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS

Lieu du colloque : Université de Pau et des Pays de l’Adour, Collège SSH, Bâtiment Lettres

Dates du colloque : jeudi 18 novembre – vendredi 19 novembre 2027

Envoi des propositions en français :

Résumé, mots clés et références bibliographiques.

2500- 3000 signes espaces compris (références bibliographiques inclues), aux deux adresses suivantes :

avram.ec@univ-pau.fr

sandrine.bedouret@univ-pau.fr

Les propositions, sous la forme de communications, seront soumises à une double expertise.

Calendrier prévisionnel :

Date limite pour la soumission des propositions : 30 mars 2027

Envoi des propositions pour expertise : début avril 2027

Notification aux autrices et aux auteurs : début juin 2027

Programme prévisionnel : fin juin 2027

Ouverture des inscriptions : mi-juillet à fin septembre 2027

Tenue du colloque : 18-19 novembre 2027

Références bibliographiques :

Beacco, Jean-Paul, 2010, La didactique de la grammaire dans l’enseignement du français et des langues, Paris, Didier.

Béguelin, M.-J. (dir.)., 2000, De la phrase aux énoncés : grammaire scolaire et descriptions linguistiques. Bruxelles : De Boeck & Duculot.

Benveniste Emile, 1966, Problèmes de linguistique générale, tome 1, Gallimard.

Bernadet Arnaud, 2019, La Phrase continuée, Variations sur une trope théorique, Garnier.

Berrendonner Alain, 1982, Éléments de pragmatique linguistique, Éditions de Minuit.

Berrendonner Alain, 1983, Cours critique de grammaire générative, Presses universitaires de Lyon.

Bulea Bronckart Ecaterina, Gagnon Roxanne (dir.), 2017, Former à l’enseignement de la grammaire. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires Septentrion.

Bulea Bronckart Ecaterina, 2025, Articuler grammaire(s) et textualité dans l’enseignement du français langue première : l’enjeu des modèles, Repères. Recherches en didactique du français, 71, 27-44.

Chiss Jean-Louis et David Jacques, 2014, Les grammaires de référence dans la francophonie : contextualisations et variations. Langue française, n° 181, 79 – 95.

Coltier Danielle, Audras Isabelle et David Jacques, 2016, Enseignement de la grammaire : contenus linguistiques et enjeux didactiques, Le français aujourd’hui, N° 192, 3 – 14.

Cuq, Jean-Pierre (dir.), 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Cle International.

Dekhissi Laurie et Valetopoulos Freiderikos (dir), 2025, Les marqueurs discursifs à l’oral et à l’écrit. De l’analyse aux applications. Presses Universitaires de Rennes.

De Salins Geneviève-Dominique, 1996, Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Didier/Hatier.

Dessons Gérard, 1997, « La phrase comme phrasé », La Licorne [En ligne], n° 42.

Galisson Robert et Coste Daniel, 1976, Dictionnaire de didactique des langues. Hachette.

Gautier Antoine, 2008, Unité et discontinuité : une approche épistémologique et systématique de la phrase, directeur Olivier Soutet / Lille : Atelier national de Reproduction des Thèses.

Gautier Antoine, 2008, Phrase et discontinuité syntaxique en psychomécanique. In : L’Information Grammaticale, N. 116, pp. 20-24.

Lambert Frédéric et Nølke Henning (dir.), 2005, La syntaxe au cœur de la grammaire. Presses Universitaires de Rennes.

Lefeuvre Florence, 2001, La phrase averbale en français. L’Information Grammaticale, N. 88, pp. 47-48; doi : https://doi.org/10.3406/igram.2001.2732; https://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_2001_num_88_1_2732

Lefeuvre Florence, Behr Irmtraud, 2025, Les formes de l’injonction écrite dans l’espace public. Presses universitaires de Caen, Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique.

Le Goffic Pierre, 2014, Grammaire de la phrase française, Hachette Education.

Le Goffic Pierre, 2017, À la recherche des unités du langage : une vieille histoire toujours d’actualité, Langages 2017/1 N° 205, 133-143. DOI 10.3917/lang.205.0133

Maingueneau, Dominique, 2012, Les phrases sans texte, Armand Colin.

Meshoub-Manière Karine, Féliers Claire, 2020, La notion de phrase dans la « méthode Picot » en cycle 3 : analyse et perspectives, Le français aujourd’hui 4 N° 211, p.121 à 133

Paschalidis Aristotelis Ioannis, 2025, Vers un langage sans relief ? L’impact de l’IA sur nos mots https://www.unesco.org/fr/articles/vers-un-langage-sans-relief-limpact-de-lia-sur-nos-mots

Porquier Rémy. 2001, Mots-phrases, phrasillons, locutions-énoncés : aux frontières de la grammaire et du lexique en français langue étrangère. Langue française, n°131, pp.106-123.

Seguin, Jean-Pierre, 1993, L’invention de la phrase au XVIIIe siècle : contribution à l’histoire du sentiment linguistique français, Bibliothèque de l’Information grammaticale, Paris, Éditions Peeters.

Siouffi Gilles, 2020, Une histoire de la phrase française des Serments de Strasbourg aux écritures numériques, Arles, Actes Sud.

Siouffi Gilles et Van Raemdonck Dan, 2018. « La phrase ». 100 fiches pour comprendre la linguistique. Bréal.

Tesnière Lucien, 1965, Eléments de syntaxe structurale, Librairie Klincksieck.

Tomassone, Roberte, 2002, Pour enseigner la grammaire. Paris : Delagrave.

Trévisiol-Okamura, Pascale et Kaheraoui Malika, 2015, Les subordonnées. Corpus, acquisition et didactique. Presses Universitaires de Rennes.

Zemmour David, 2008, Une syntaxe du sensible. Claude Simon et l’écriture de la perception, Paris, PUPS, 2008.