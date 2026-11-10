William Blanc, Dragons. Sur les ailes d'un mythe mondial

Préface de Benjamin Brillaud (Nota Bene).

Les dragons vivent à nos côtés depuis des millénaires et pourtant ils n’existent pas. Ils ont été forgés par nos imaginaires depuis la Préhistoire et sont présents sur les cinq continents. Aujourd’hui, ils envahissent nos livres, nos écrans, on les admire ou on les craint dans des séries télévisées vues par des dizaines de millions de personnes.

Cet ouvrage se propose de remonter le temps en leur compagnie pour comprendre d’où viennent ces créatures et analyser les raisons de leur invention par les sociétés humaines. Car si les dragons fascinent tant, c’est que nous leur faisons dire quelque chose de nous-mêmes.

Des légendes amérindiennes en passant par celles des Aborigènes d’Australie, de la mythologie de l’Égypte antique et de la Grèce en passant par le Moyen Âge occidental, les terres d’Islam, la Chine et le Japon, des temps les plus reculés à nos jours, ce livre vous emmène dans un voyage sur les ailes d’un mythe toujours vivant que notre société contemporaine a transformé radicalement.

William Blanc est historien. Ses recherches portent principalement sur les représentations contemporaines du Moyen Âge (le médiévalisme).