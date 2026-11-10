La curation littéraire. Espaces, pratiques, acteurs. De 1945 à aujourd’hui (revue Relief)

Appel à contributions :

« La curation littéraire. Espaces, pratiques, acteurs (de 1945 à aujourd’hui) »,

sous la direction de Stéphane Cunescu, Manon Houtart, Morgane Kieffer et Marcela Scibiorska,

Relief, vol. 22, n° 1, mai 2028.

Le présent dossier voudrait soumettre à l’étude la notion de « curation littéraire », entendue comme le geste de sélection, de combinaison, de mise en forme et en circulation d’une matière littéraire, qui engage certaines valeurs et représentations de la littérature et de sa fonction sociale, y compris par l’opposition ou la discussion avec d’autres pratiques et définitions canoniques. On souhaiterait proposer une approche historique (attentive à l’évolution de la notion, de 1945 à nos jours), comparative (soucieuse de mettre en relation différentes figures d’éditeurs et éditrices ou de programmateurs et programmatrices) et sociologique (interrogeant les logiques institutionnelles, axiologiques et relationnelles qui sous-tendent ces pratiques).

Cette notion est importée en littérature depuis le domaine des arts plastiques (Glicenstein, 2015 ; Bawin, 2025), et l’on sait l’intérêt que la critique a porté aux fructueux échanges de pratiques, de gestes et aux mutations des enjeux que ceux-ci ont entraînés entre les domaines plastiques et littéraires. Ainsi, en 2021, dans un dossier de la revue Captures intitulé Inspirations littéraires de l’exposition (Lahouste & Martens dir.), Anne-Christine Royère s’interrogeait sur la façon dont certains poètes de l’extrême-contemporain, « en s’inspirant des formes et des dispositifs de l’art, reformulent leurs méthodes d’écritures ». Les rapports entre littérature et exposition font aussi l’objet de réflexions stimulantes au sein du réseau RIMELL, auquel est associé le site Littératures mode d’emploi. René Audet et Corentin Lahouste se sont quant à eux penchés sur la notion d’« arts littéraires », autant de pratiques qui attestent de la « diversification des supports de la création littéraire au-delà du médium empereur de la consécration littéraire », et ce en s’attardant spécifiquement sur les rapports que ces pratiques entretiennent avec « l’espace et le territoire concrets » (Audet et Lahouste, 2024).

La notion de curation suppose en effet d’élargir l’attention à des pratiques d’édition, de promotion et de légitimation affranchies de l’espace historiquement restreint autour du livre. Si l’objet-livre a toujours coexisté avec d’autres modes de publication de la littérature (lectures en salons ou cénacles, performances, chansons, etc.), les pratiques littéraires hors du livre se sont considérablement développées ces dernières décennies. Une diversité de facteurs ont hâté ce phénomène, parmi lesquels l’idéal de démocratisation culturelle qui marque l’après-Seconde Guerre mondiale (misant sur le caractère fédérateur des lectures publiques ou de l’expression médiatique) (Pardo, 2015), le développement de nouvelles formes promotionnelles au sein de l’industrie du livre (Bessard-Banquy, 2012), l’avènement de l’ère numérique (avec pour effet une démocratisation des outils de diffusion) (e.a. Bonnet, 2017 ; Belin, 2020, Mougin, 2024) ou encore la nécessité pour les écrivains, en contexte néolibéral, de varier les modes de subsistance et de se tourner vers des marchés culturels plus lucratifs (Dubois, 2023). Dans les études littéraires actuelles, les travaux consacrés à l’atténuation d’un paradigme bibliolâtre de la littérature ont souligné l’importance des pratiques hors du livre et de la littérature « exposée » (Ruffel et Rosenthal, 2010 et 2018), comme le tournant médiatique pris par la littérature au tournant des années 1970.

Nous proposons d’élargir l’analyse du geste éditorial, entendu selon ses différentes missions de filtrage, d’accompagnement, de valorisation et de légitimation, aux différents espaces qui supposent la diffusion du fait littéraire auprès d’un public. En ce sens, différentes plateformes d’exposition peuvent être prises en compte.

Les contributions pourront ainsi s’intéresser aux différents espaces et aux différentes formes de cette exposition récemment adoptée comme un paramètre indispensable de l’écosystème littéraire, y compris sur le plan économique, du festival littéraire (dont Gisèle Sapiro et al. (2015) font remonter l’essor aux années 1990) à la résidence d’auteurs (Bisenius-Penin, 2015 et 2017 ; Roussigné, 2018), en passant par les pratiques artistiques comme la performance ou la lecture publique, ou encore l’entretien comme « conversation » (Demanze, 2026). Elles pourront aussi étudier les espaces plus privés des académies de distinction (David et Méon, 2026 ; Dozo et Lacroix, 2010 ; Ducas, 2013 ; Heinich, 1999) ; ou encore les espaces commerciaux que constituent les événements de lancement et de promotion d’un livre. Comment l’articulation entre ces deux niveaux discursifs – la mise en valeur de la littérature et les enjeux promotionnels de toute manifestation – peut-elle infléchir la perception publique du fait littéraire ? Le journal Libération s’étonnait récemment, en pleine saison des festivals d’automne, du paradoxal succès de ceux-ci au moment où les habitudes de lecture sont pourtant en baisse constante (Guerton-Delieuvin, 2026) – et quoique la fréquentation n’aille pas toujours de pair avec le succès commercial de ces événements, pourtant également tournés vers la vente du livre. On le voit : la vie littéraire peut être analysée par le prisme d’une événementialité plurielle, de l’élaboration à la rencontre avec le public. On se penchera donc sur les différentes vies médiatiques d’un événement littéraire, et la manière dont celles-ci négocient son rapport à l’actualité tout en l’inscrivant dans une certaine continuité de pratiques et de discours.

Au-delà des productions extralivresques elles-mêmes et de leurs auteurs, il importe dans un dernier temps d’orienter l’attention vers les agents qui découvrent et consacrent ces pratiques, assurant ainsi leur visibilité (Bourdieu, 1977 et 1992 ; Casanova, 2002), en l’occurrence les programmateurs culturels, directrices de festivals, revuistes, producteurs radio, animatrices de blogs ou pages web, etc. On pourra en ce sens chercher à identifier les traces d’une « énonciation éditoriale » (Souchier, 1998), c’est-à-dire l’ensemble des interventions qui ont permis à un texte d’exister matériellement et socialement, tout en tenant compte de la distinction possible, explorée par Marcello Vitali Rosati dans un contexte d’écriture numérique (2020), entre curation – à savoir le rassemblement et l’organisation par un individu de contenus dans un environnement donné – et l’éditorialisation, qui renvoie à « la façon dont cette action est structurée par les caractéristiques de l’environnement » donné. Cette distinction soulève également la question des enjeux de visibilité des acteurs qui assurent l’affichage et la circulation des textes (Relief 2026a et b). Comme y invite notamment Florent Coste[1], ce dossier nourrit l’ambition de « repeupler » la vie littéraire, au travers d’un éventail de cas d’études et de réflexions théoriques sur les « éditeurs hors du livre », soit ces personnalités qui font œuvre de curation littéraire en dehors des circuits éditoriaux traditionnels. La figure de l’éditeur a fait l’objet de récents travaux dans le domaine de l’histoire de l’imprimé et de la sociologie ; c’est le cas, notamment, du livre d’Anthony Glinoer Être éditeur. Histoire, discours, imaginaires (2024), de l’ouvrage Éditer en poète (Diu & Linarès, 2024), lequel s’intéresse à plusieurs figures de poètes-éditeurs, sans compter les nombreuses monographies et mémoires d’un éditeur en particulier. Ces ouvrages se concentrent toutefois sur l’objet-livre et l’univers livresque en général, quand le présent dossier souhaite envisager le rôle d’éditeur en dehors de ce spectre. Les contributions pourront porter sur une ou plusieurs figures d’éditeurs et éditrices hors du livre et/ou proposer une théorisation de ses fonctions. On pourra aussi proposer des analyses de trajectoire d’auteurs ou d’autrices par le prisme des scènes d’exposition littéraire qu’ils et elles auraient investies au fil de leur parcours, dans une perspective comparatiste ou monographique.

Plusieurs questionnements pourront guider l’analyse :

On proposera de ressaisir le geste curatorial selon un paradigme historicisant soucieux d’identifier les continuités, les évolutions, les ruptures et les éventuelles inventions qui sous-tendent les pratiques actuelles.

Qui sont les acteurs et actrices qui font œuvre de curation littéraire ? Quels phénomènes d’invisibilisation et de singularisation régissent les imaginaires de ces fonctions ? Quels réseaux et alliances sous-tendent ces pratiques, et dans quelle mesure celles-ci fédèrent-elles réciproquement de nouveaux espaces de sociabilité, y compris dans l’interaction avec d’autres institutions et médias ?

Quelles hiérarchies peut-on éventuellement déceler parmi ces différentes pratiques ? Existe-t-il des formes curatoriales plus reconnues, plus valorisées et valorisantes que d’autres ? Comment les différentes pratiques de curation négocient-elles avec un paradigme de légitimation traditionnellement appuyé sur l’objet livre, et quelles tensions émergent entre ces discours et pratiques non livresques et les dynamiques canoniques de l’institution littéraire ? L’opposition entre intérêt commercial et intérêt artistique demeure-t-elle vivace, ou faut-il faire évoluer nos cadres de lecture à la lumière de ce changement de paradigme ?

Dans une perspective similaire, on prêtera attention à des logiques de concurrence géoculturelles, voire politiques, dans les corpus sélectionnés par les pratiques curatoriales à l’étude, y compris au sein de l’opposition désormais largement critiquée entre littérature française et littératures francophones ; ou encore à la tension concurrentielle qui structure l’écosystème des instances de reconnaissance littéraire (académies, jurys, universités) (Bridet et Poirier, 2026 II).

Quelles valeurs et représentations de la littérature et de sa fonction sociale, quelle « théorie sans théorisation » (pour reprendre la façon dont Claude Royet-Journoud qualifiait son activité d’éditeur de revue en 1998) peut-on y déceler ? Dans quelle mesure les gestes de filtrage (soit « l’art de choisir » selon Dorothea Von Hantelmann), de composition d’un catalogue et de mise en valeur des textes comportent-ils une dimension prescriptive ?

Comment les éditeurs hors du livre, qui remplissent aussi une fonction de recrutement des écrivains, pensent-ils – ou non – les conditions matérielles de leur activité curatoriale (et symétriquement, comment les auteurs et autrices perçoivent-elles ces évolutions ?) ? Sur quels financements publics ou privés comptent-ils et comment cela infléchit-il les formats ou le rapport au public ? Comment la relation aux publics devient-elle un enjeu central de ces voies d’accompagnement et de promotion du littéraire, dans un contexte économique par ailleurs tendu pour l’ensemble du domaine ?

Dans quelle mesure la curation littéraire pour la scène, la radio ou le numérique peut-elle être conçue comme une démarche esthétique à part entière, au-delà de la médiation d’une matière première textuelle ? Comment les éditeurs hors du livre façonnent-ils les formes littéraires, les modes de diction ou de monstration ?

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Conformément au protocole de la revue, les contributions seront soumises à une évaluation en double aveugle. Merci d’envoyer une proposition de max. 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique aux adresses suivantes : manon.houtart@unamur.be ; stephane.cunescu@uclouvain.be ; Marcela.Scibiorska@vub.be ; morgane.kieffer@univ-st-etienne.fr et revuerelief@gmail.com avant le 15 janvier 2027.

Une attention particulière sera accordée à la complémentarité des articles, en termes de périodes, de supports, de terrains et de perspectives. Les contributions portant sur les espaces francophones hors de France (Belgique, Québec, Suisse, Haïti, etc.) seront particulièrement bienvenues.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (de 6000 à 8000 mots) en respectant la maquette et la feuille de style de Relief.

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Calendrier des travaux

Dépôt des propositions : 15 janvier 2027

Décision du comité : 15 février 2027

Remise des articles : 15 octobre 2027

Publication : mai/juin 2028



À propos de la revue : Relief – Revue électronique de littérature française est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs et consacrée aux études littéraires et culturelles. Son périmètre historique est ouvert, pourvu qu’il soit en relation avec des corpus de langue française. Relief est un lieu de rencontre de l’étude des littératures, des textes et des discours. Bilingue (français-anglais) et pionnière, Relief est une revue numérique et en accès libre depuis son premier numéro publié en 2007. La revue Relief est publiée deux fois par an. Les numéros sont organisés par thème ou par monographie, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus de lecture. Site web : www.revue-relief.org.

Bibliographie

Parent Sabrina, Touret Michèle, Alexandre Didier et Frédéric Madeleine (dir.), Que se passe-t-il ? Événement, sciences humaines et littérature. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016 [2004]. doi.org/10.4000/books.pur.35824

Audet René & Lahouste Corentin (dir.), « S’affranchir du rapport médusant de l’idée d’œuvre littéraire : balises critiques sur la performativité et la réception des arts littéraires », dans Pahlisch Colin et Turin Gaspard (dir.), Relief, vol. 17, n° 1, 2023, p. 183–194. doi:10.51777/relief17717.

Audet René & Lahouste Corentin (dir.), « Arts littéraires et reterritorialisations textuelles », Études littéraires, vol. 53, n° 3, 2024. Disponible sur Erudit.org

Bawin Julie, De quoi le curating est-il le nom ? Métamorphoses d’une pratique dans le champ de l’exposition, La Lettre Volée, 2025.

Bionda Romain, Demont François et Zbaeren Mathilde, « L’œuvre littéraire et ses publications : édition, exposition, performance », dans Bionda Romain, Demont François et Zbaeren Mathilde (dir.), « Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) », Itinéraires, vol. 2, 2022-2023. doi.org/10.4000/itineraires.12485

Bisenius-Penin Carole (dir.), Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (I). À la recherche d’une cartographie, coll. « Questions de communication », Série « Actes », Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, 2015.

Bisenius-Penin Carole (dir.), Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles (2). Territoires et publics, coll. « Questions de communication », Série « Actes », Éditions universitaires de Lorraine, 2017.

Dozo Björn-Olav et Lacroix Michel, « Petits dîners entre amis (et rivaux) : prix, réseaux et stratégies de consacrants dans le champ littéraire français contemporain », dans « Approches de la consécration en littérature », COnTEXTES, n° 7, 2010. doi.org/10.4000/contextes.4609

Bomsel Olivier (dir.), Protocoles éditoriaux. Qu’est-ce que publier ?, Paris, Armand Colin, 2013. Disponible sur Cairn

Bon François, Après le livre, Paris, Seuil, 2011. Disponible sur le Tiers Livre

Bourdieu Pierre, « La production de la croyance », dans « L’économie des biens symboliques », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 13, février 1977, p. 3-43. Disponible sur Persée

Bourdieu Pierre, Les Règles de l’art [1992], Paris Seuil, coll. « Points/Essais », 2015.

Bridet Guillaume et Poirier Jacques (dir.), Le Canon littéraire, vol. 2 : Le canon remis en cause, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Littérature française, francophone et comparée », 2026.

Casanova Pascale, « Les créateurs de créateurs ou la fabrique de légitimité littéraire », dans Triaire Sylvie, Bertrand Jean-Pierre et Denis Benoît (dir.), Sociologie de la littérature : la question de l’illégitime, Presses universitaires de la Méditerranée, 2002, doi.org/10.4000/books.pulm.1067

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Coste Florent, Explore. Investigations littéraires, Paris, Questions théoriques, coll. « Forbidden Beach », 2017.

David Géraldine et Méon Pierre-Guillaume, Avons-nous besoin des prix littéraires ?, Bruxelles, éditions de l’ULB, 2026.

Demanze Laurent, « La critique comme conversation. Déplacements du geste critique dans la pratique d’entretien avec des écrivain·es », in Kieffer Morgane, Bricco Elisa, Mouton-Rovira Estelle et Martin-Achard Frédéric (dir.), « Pratiques de lecture et usages de la critique », Studi Francesi, fascicolo 209, 2026.

Diu Isabelle et Linarès Serge (dir.), Éditer en poète (XIX-XXIe siècles), Paris, Otrante, 2024.

Dubois Sébastien, La Vie Sociale des poètes, Paris, Presses de Sciences Po, 2023. Disponible sur Cairn

Ducas Sylvie, La Littérature. À quels prix ? Histoire des prix littéraires, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2013.

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Gilbert Annette, « Publier : une pratique artistique », dans Rosenthal Olivia et Ruffel Lionel (dir.), « La Littérature exposée 2 », Littérature, vol. 4, n° 192, Paris, Armand Colin, 2018, p. 65-84. doi.org/10.3917/litt.192.0065

Glicenstein Jérôme, L’Invention du curateur. Mutations dans l’art contemporain, Paris, Presses universitaires de France, 2015.

Glinoer Anthony, Être éditeur : Histoire, discours, imaginaires, Paris, L’Échappée, coll. « Le Peuple du livre », 2024.

Goddeeris Ingrid et Goldman Noémie (dir.), Animateur d’art. Marchand, collectionneur, critique, éditeur… : L’animateur d’art et ses multiples rôles. Étude pluridisciplinaire de ces intermédiaires culturels méconnus des XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique, 2014.

Guerton-Delieuvin Charline, « Enquête : Face au recul de la lecture, les poches de résistance des festivals littéraires », Libération, 10 octobre 2026. Disponible sur Libération

Heinich Nathalie, L’Épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnaissance, Paris, Éditions La Découverte, 1999.

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Rosenthal Olivia et Ruffel Lionel (dir.), « La Littérature exposée 2 », Littérature, vol, 4, n° 192, Paris, Armand Colin, 2018. Disponible sur Cairn

Roussigné Mathilde, « L’écrivain en résidence : une ressource territoriale ? », dans Mauricette Fournier et Pierre-Mathieu Le Bel (dir.), « Tourisme littéraire », Téoros, vol. 37, n° 1, 2018. Disponible sur OpenEdition

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Sapiro Gisèle, Picaud Myrtille, Pacouret Jérôme et Seiler Hélène, « L’amour de la littérature : le festival, nouvelle instance de production de la croyance : Le cas des Correspondances de Manosque », dans « La culture entre rationalisation et mutualisation », Actes de la recherche en sciences sociales, 2015, vol. 1-2, n° 206-207, 2015, p. 108-137. doi.org/10.3917/arss.206.0108

Souchier Emmanuël, « L’image du texte. Pour une théorie de l’énonciation éditoriale », dans « Pourquoi des médiologues ? », Les Cahiers de médiologie, vol. 2, n° 6, décembre 1998, p. 137-145. doi.org/10.3917/cdm.006.0137

Vitali Rosati Marcello, « Pour une théorie de l’éditorialisation », Humanités numériques, n°1, 2020.

Von Hantelmann Dorothea, « The Curatorial Paradigm », The Exhibitionist, n° 4, 2011.

[1] « Pas plus que la science n’est la propriété des inventeurs et des découvreurs, la littérature n’est le terrain des auteurs. C’est une foule d’usagers, de scripteurs, de médiateurs, de passeurs, d’éditeurs, de traducteurs, de co-élaborateurs, de critiques, de commissaires (de curateurs, comme on dit) qui s’y investissent et qui s’en occupent. La littérature est un terrain à repeupler » (Coste, 2017, p. 156).