Aux commandes ! Des écrivains dans les musées... (Maison de Victor Hugo, Paris)

Aux commandes !



Des écrivains dans les musées…

De nos jours, une part significative de la création littéraire est le fruit de commandes. Les institutions muséales explorent de plus en plus souvent leur relation à la création contemporaine en invitant les auteurs à s’inspirer des objets de leurs collections, ou en leur confiant un commissariat d’ exposition ou l’ écriture des cartels littéraires.

Ce sont les enjeux de ces commandes, pour les écrivains comme pour leurs commanditaires, qu’il s’agira d’interroger à l’occasion de cette rencontre à la Maison de Victor Hugo à Paris.

Après avoir invité les auteurs contemporains à s’inspirer des expositions temporaires, le musée prépare pour 2027 une nouvelle série de commandes à partir des objets intimes de la famille Hugo. Souvent fragiles, parfois difficiles à exposer : des objets personnels de l’écrivain ou de ses proches, des souvenirs ou des reliques familiales, témoins du quotidien ou de moments marquants, les objets des collections du musée seront le sujet d’une commande appelée à former une anthologie intitulée « La part de l’ objet ».

TABLE RONDE ET RENCONTRE

Quelle place pour les commandes de textes dans les musées ?

Avec Suzanne Doppelt, écrivaine,

Sylvie Gouttebaron, vice-présidente de Littératures sur paroles, écrivaine,

Vincent Gille, ancien conservateur de la Maison de Victor Hugo.

table ronde, modération par Chiara Zampieri, chercheuse à l’université de Louvain (KU Leuven).

Exposition de la littérature. Enjeux, pratiques et Histoire.

Présentation de lignes de force de l’ ouvrage Exposition de la littérature. Enjeux, pratiques et Histoire. Volume issu des actes d’un colloque de Cerisy publiés en 2026 sous la direction de David Martens & Isabelle Roussel-Gillet.

Maison de Victor Hugo

16 novembre 2026 à 17h entrée gratuite sur réservation : https://framaforms.org/aux-commandes-rencontre-debat-a-la-maison-de-victor-hugo-1772039879