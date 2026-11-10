Journée d'études "Réalités éprouvées, féminismes et art contemporain, une réflexion critique" (Galerie Colbert, Paris)

Réalités éprouvées, féminismes et art contemporain, une réflexion critique

30 novembre 2026

Journée d’étude sous la direction scientifique d’Elvan Zabunyan (historienne de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HICSA), Johanna Renard (historienne de l’art, ESAD Grenoble-Valence, ACCRA, université de Strasbourg) et Clélia Barbut (historienne de l’art, université Paris 8, AIAC)

Galerie Colbert, 6 rue des Petits Champs/2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Vasari, 1er étage

En partenariat avec le cinéma L’Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, l’université Paris 8 et l’ÉSAD Grenoble-Valence.

En 1975, dans une réponse adressée à la poète et écrivaine Adrienne Rich, la théoricienne Susan Sontag rappelle l’importance de ne pas dissocier l’« exercice intellectuel » de la « réalité éprouvée ». Cette réalité éprouvée est pour elle l’émotion.

La présente journée d’étude s’engage dans une réflexion critique à partir de pratiques artistiques qui répondent à une situation géopolitique mondiale éprouvante et à l’étymologie du verbe « émouvoir » qui signifie autant « ébranler » que « troubler ».

Comment les artistes répondent-elles/ils/iels à un état du monde en crise ? Avec quelles tonalités affectives, quelles intensités émotionnelles, quelles formes de sensibilité ? En quoi les pratiques artistiques nous permettent-elles de penser les affects comme des phénomènes historiques et politiques, produits par l’état du monde autant qu’ils participent à le mouvoir en retour, voire à y résister ?

Programme

9h00 / Accueil

9h30 / Clélia Barbut, Johanna Renard, Elvan Zabunyan,

Introduction

10h00 / Emma Bigé, philosophe et traductrice

Le muscle et sa capture. Sentir, soulever, sculpter

10h50 / Stella Cani et Aminata Labor, artistes et auteur·ices

Se faire des films

11h50 / Pause

12h10 / Marian Nur Goni, historienne et historienne de l’art, Université Paris 8, AIAC

Faire beaucoup, avec peu

13h00 / Pause

14h30 / Chowra Makaremi, autrice et anthropologue au CNRS, Paris (CNRS, LAP-EHESS)

Mon corps est ma plus secrète mémoire, le premier lieu de la justice

15h20 / Johanna Renard, historienne de l’art et enseignante à l’ESAD Grenoble-Valence

Désanesthésies : face aux économies affectives du fascisme

16h10 / Pause

16h30 / Projection (salle Vasari) Leur Algérie (2021, 72 min., JHR Films, France) de Lina Soualem, réalisatrice et comédienne. En présence de Lina Soualem

18h00 / mot de conclusion

20h00 / Projection Hitch, une histoire iranienne (2019, 78 min., Alter Ego, France) de Chowra Makaremi au cinéma L’Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

En présence de Chowra Makaremi

Crédit de l’image : Anna Maria Maiolino, In-Out (Antropofagia), 1973, Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR). Photo : Anna Maria Maiolino © A. M. Maiolino