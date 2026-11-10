La métaphore francophone : littérature et signification (Western University)

Journée d’études sur « La métaphore francophone : littérature et signification »

Département d’études françaises, Western University, le 23 avril 2027

Pour le Bon Usage, ouvrage de grammaire du français, « le sens ou la signification d’un mot n’est pas la réalité qu’il désigne, mais la représentation mentale que l’on se fait de cette réalité, elle-même appelée référent par les linguistes » (Grévisse & Goosse, Duculot, 1993, p. 260). De minimaliste qu’elle paraît, une telle acception du travail de production du sens, tel en littérature, ou en littérature francophone, comme exemple, renvoie au fondement même de la relation de l’être humain à son environnement, de même qu’à sa propre position, dans cet environnement, par rapport à d’autres êtres vivants, cela, par le biais de la représentation. C’est à partir de cette notion, devenue philosophique, de la représentation, que nous voulons penser le thème de la journée d’études que les étudiant.e.s des études supérieures, au Département d’études françaises de l’Université Western (Canada), organisent le 23 avril 2027 sur le thème de la métaphore comme matrice d’appréhension de la relation entre le champ littéraire francophone et le processus de signification qui le définit comme tel. Que signifie, en soi, la « métaphore », dont le même manuel de grammaire indique simplement qu’il en est question « lorsqu’il y a passage d’un sens à un autre (qu’on appelle figuré) simplement par la présence d’un sème commun » (ibid., p. 264), quand l’on en vient au « sens » du texte ou de la littérature, née, cette littérature francophone, du contexte antagonique de l’histoire coloniale ? Quels usages de ce champ, de ses composantes, du texte aux auteurs, autrices, peut-on en déceler, qui permettrait d’aboutir à une appréhension, « ordonnée », comme la grammaire, de sa pertinence tant du point de vue heuristique (enseignement), herméneutique (critique), que discursif ou épistémologique (philosophique) ?

Dans son ouvrage cardinal sur les Figures, c’est-à-dire sur le processus discursif de la mise en forme de l’expression linguistique puis littéraire, Gérard Genette (Figures III, essais, Seuil, 1972) pose qu’à la rigueur, la métaphore et la métonymie, en tant que figures du discours, peuvent subsumer toutes les autres figures de discours pour la langue française. En cela, il indique la nature représentationnelle de l’expression humaine, qui procède par le « trope », la transformation, ou la transposition, laquelle représentation revient dans le mot du dictionnaire de grammaire, qui évoque la représentation mentale. Nous en retenons la métaphore, qui peut également subsumer le propre travail de la métonymie, chez Genette, pour évoquer la dimension cognitive, phénoménologique, de l’expression humaine, que ce soit dans le simple usage de la langue ou dans l’usage spécialisé qu’en produit le fait littéraire. Pour Arran Stibbe (Econarrative, London, Bloomsbury, 2024), c’est notamment par la métaphore, celle de la « fin du monde », par exemple, que les cultures humaines contemporaines expriment le sentiment actuel, et post-Covid19, de la nécessité d’un profond changement du rapport humain à la Nature. La littérature francophone est née d’un contexte antagonique, le fait historique colonial, qui en génère la question identitaire et les divers mécanismes par lesquels l’écrivain ou l’écrivaine se positionnent, dans leur expression littéraire, ou dans la métaphorisation intrinsèque à cette expression, leur « présence au monde ». Par quelles modalités s’exprime un tel processus que nous pensons « métaphorique », et comment en rendre compte, en somme ? Telles sont les questions que vise à poser la journée d’études. Les axes de réflexion qui en sont proposés ci-après le sont donc à titre uniquement indicatif :

La métaphore et l’appréhension discursive et philologique, philosophique

Selon Lakoff et Johnson (Metaphors we live by, University of Chicago Press, 1980, p. 4), la métaphore constitue un mécanisme fondamental de la pensée pour structurer notre manière de comprendre le monde. De ce fait, le voyage peut être conçu comme une métaphore identitaire où le déplacement et la traversée symbolisent la construction d’une identité en devenir. Le chemin parcouru renvoie alors aux luttes, aux obstacles sociaux et aux transformations subjectives.

La métaphore et l’organisation signifiante du processus littéraire

Chez Amin Maalouf, le titre Les Échelles du Levant fournit une clé de lecture de l’ensemble du roman. Les anciennes échelles, lieux de commerce et d’échanges entre les rives de la Méditerranée, deviennent la métaphore d’un monde fondé sur la circulation et la rencontre. Cette image irrigue l’ensemble du récit à travers les personnages de Clara et d’Ossyane. Le couple devient le symbole d’une réconciliation possible entre les communautés et d’un dialogue fondé sur la compréhension mutuelle. En dépassant les frontières géographiques, culturelles et religieuses, ils incarnent une humanité capable de transcender les appartenances et les divisions. Leurs destins illustrent ainsi la possibilité d’un rapprochement entre des univers que l’Histoire tend souvent à opposer. Cette métaphore structure profondément la vision du monde portée par le roman.

La métaphore et la littérature francophone

Chez Driss Jaydane, Casablanca devient une métaphore de quête initiatique. Immortalisée par le film de Michael Curtiz, Casablanca est une métropole africaine en constant changement, car c’est : « la ville de la réinvention de soi, des excès, de la liberté (Jean Bessière, Littératures francophones et politique, Éd. Karthala, 2009, Lettres du Sud, p. 5). Symbole de binarité, elle mélange tradition et modernité, racines locales et influences mondiales. La ville est un espace de transformation, et dans les romans de Driss Jaydane, elle agit comme un personnage et un guide qui pousse les individus à redéfinir leur identité (Chami, Yasmine. Casablanca Circus. Actes Sud, 2023, p.78.)

La métaphore et sa perception transhistorique

L’analyse de la métaphore s’applique également à l’Histoire. Dans les imprimés occasionnels français (1580-1680) relatant les entrées ambassadoriales, la métaphore opère en tant que « mise en scène » (Erwing Goffman,1973). Ainsi, la description du protocole de réception diplomatique surpasse la simple narration factuelle pour devenir une métaphore de la fabrique de la puissance monarchique et de la domestication de l’Autre. Ces récits (comme l’Entrée du Duc de Pastrana en 1612 ou l’Ambassade de Tensho en 1585) fonctionnent comme un laboratoire herméneutique où préfigurent les structures discursives et les rapports de domination résonnant encore dans le champ francophone contemporain.

Les enjeux de la contemporanéité, écologie, question coloniale, impératifs identitaires divers

La métaphore permet de dessiner un autre monde. Dans Littératures francophones et politique (2009), Jean Bessière montre que les littératures postcoloniales aident à penser l’avenir au-delà des impasses politiques et à dessiner une « communauté publique à venir »[1]. Le roman La Danse des flamants roses (2024) de Yara El-Ghadban s’inscrit dans cette démarche. Dans une Palestine post-apocalyptique ravagée par la maladie du sel, des survivants apprennent la langue des vivants. Le personnage d’Alef porte la métaphore d’un nouveau commencement. Les flamants roses métaphorisent la résilience collective. El-Ghadban utilise la métaphore pour dépasser le discours politique et anthropocentrique et s’inscrire ainsi dans une perspective écosophique résiliente.

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Modalités :

Les présentations, en présentiel ou en visioconférence (Zoom) peuvent prendre la forme de communications ou d’ateliers, et aborder la problématique du point de vue de sa théorisation ou de son explicitation à partir de cas concrets. Les communications seront d’une durée de 20 minutes et seront suivies d’une période de questions. Les ateliers seront d’une durée de 60 minutes.

Faites parvenir d’ici le 31 décembre 2026 un titre et un descriptif d’environ 250 mots, accompagnés de votre nom, courriel, affiliation institutionnelle et une bio-bibliographie de 50 mots au comité organisateur (metaphorefrancophonie@gmail.com">metaphorefrancophonie@gmail.com).

NB : Il est prévu une publication des actes de la Journée après sélection des meilleures communications.

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Bibliographie indicative

Bessière, Jean, Littératures francophones et politique. Éd. Karthala, 2009.

El-Ghadban, Yara, La danse des flamants roses. Mémoire d’encrier, 2024.

Genette, Gérard, Figures III. Seuil, 1972.

Grevisse, Maurice, et André Goosse. Le bon usage: grammaire française. 14e éd, De Boeck, 2007.

Jaydane, Driss C, Le jour venu. Éditions du Seuil, 2006.

Jaydane, Driss C, Moïse de Casa. Éditions Les Avrils, 2022.

Khaïr-Eddine, Mohammed. Agadir. Éditions du Seuil, 1967.

Lakoff, George et Mark Johnson, Metaphors we live by, University of Chicago Press, 1980.

Laroui, Fouad, Une année chez les Français. Éditions Julliard, 2010.

Stibbe, Arran, Ecolinguistics : Language, Ecology and the Stories We Live By. 2nd ed., Taylor & Francis Group, 2020.

Stibbe, Arran, Econarrative: Ethics, Ecology, and the Search for New Narratives to Live By, Bloomsbury Academic, 2024.

Topin, Tito, Casablanca, l’aventure du film. LettMotif, 2021.Invitation :

Nous invitons à cette journée d’études les chercheur-e-s, les professeur-e-s, les étudiant-e-s universitaires ainsi que le grand public qui s’intéressent aux lettres, arts et sciences humaines dans l’espace francophone. Si vous voulez participer en tant qu’auditeur ou auditrice à cette journée d’études, envoyez un courriel avec votre nom et affiliation institutionnelle au comité organisateur à metaphorefrancophonie2027@gmail.com d’ici le 21 décembre 2026.

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Comité d’organisation :

Rania Saleh (Western University, Canada)

Abeer Youssef (Western University, Canada)

Palakyem Aziwa (Western University, Canada)

Comité scientifique :

Dr.Laté Lawson-Hellu (Western University, Canada)

Dr. Servanne Woodward (Western University, Canada)

Dr. Heather Kirk (Western University, Canada)

Dr. Karin Schwerdtner (Western University, Canada)

Forough Hazrati (Western University, Canada)

Dr. Anas Atakora (Simon Fraser University)

Dr. Daouda Diarra ( St-Thomas University)

Piguedinam Simgbe ( Dalhousie University)

Palakyem Aziwa (Western University, Canada)

Rania Saleh (Western University, Canada)

Abeer Youssef (Western University, Canada)