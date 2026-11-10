Pierre Briole, Mandana Covindassamy, Anca Dan, Francesco Privitera (dir.), Etnalogie. Un volcan dans l'histoire / Un vulcano nella storia

Aetna mihi ruptique cavis fornacibus ignes… « Mon Etna et les feux qui éclatent de ses creuses fournaises » – ils fascinent autant aujourd’hui qu’à l’aube de notre ère, quand un poète latin, identifié à tort avec Virgile, en fit la première description autoptique. Depuis l’Antiquité, poètes, philosophes, voyageurs lettrés, artistes inspirés, scientifiques passionnés ont voulu comprendre et expliquer les entrailles mystérieuses de la montagne incandescente, et graver leurs impressions dans les esprits de ceux qui ne l’avaient pas vue. De la chaleur de ses cités bourdonnantes au vent glacial de sa cime inquiétante en traversant ses bois et ses déserts de lave, l’Etna offre un large éventail de sensations. De ses flammes naissent, aujourd’hui comme hier, des représentations artistiques et scientifiques qui s’entrelacent et se nourrissent les unes des autres.

À l’occasion d’une rencontre entre l’École normale supérieure de Paris et la Scuola Superiore de Catane, historiens de la philosophie et des littératures grecque, latine, italienne, allemande, française, archéologues fouillant les grottes et s’immergeant dans les archives, passeurs de science se sont rencontrés autour de l’Etna et ont voulu en faire un lieu de savoirs : langues, écoles et disciplines couvrant plusieurs millénaires d’histoire méditerranéenne croisent ici leurs regards sur le volcan sicilien.

Avec les contributions de : Tiziana ABATE, Lorella ABENAVOLI, Joseph BRICHET, Pierre BRIOLE, Mandana COVINDASSAMY, Anca DAN, Arthur ENGUEHARD, Giovanni FRAGALÀ, Daniele MALFITANA, Antonino MAZZAGLIA, Pierre MUSITELLI, Aldo MUSUMARRA, Marvin OZTURK-BAZIN, Jean-Paul POIRIER, Francesco PRIVITERA, Anne VIAL-LOGEAY et Frédéric WORMS.

Avec 50 illustrations.

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Pierre BRIOLE est directeur de recherches au CNRS (UMR 8538) et membre du département des Géosciences (ENS-PSL). Il étudie les déformations de la croûte terrestre associées aux séismes et aux volcans. Il utilise pour cela des données de géodésie et d’imagerie par satellite de la Terre, qui, couplées aux autres données géophysiques, servent à modéliser la physique des processus profonds. En collaboration avec l’Observatoire national d’Athènes et l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il contribue aux activités des observatoires du rift de Corinthe et de l’Etna. Il collabore avec les universités d’Athènes, Patras, Thessalonique et Catane. Avec l’Observatoire éducatif méditerranéen Edumed, il a contribué à la mise en place des projets InsegnaciEtna et CRLSchool qui associent des collèges et lycées européens autour de la science et de la surveillance sismologique et volcanologique autour de la Méditerranée. De 2011 à 2019, il a organisé un stage annuel sur l’Etna pour les étudiants de son département, élargi à partir de 2021, en collaboration avec Anca Dan, aux autres départements et aux thématiques de l’archéologie et de l’évolution des paysages.

Mandana COVINDASSAMY est maîtresse de conférences en littérature de langue allemande au département Littératures et langage (ENS-PSL) et membre de l’UMR 8547 Pays germaniques. Ses recherches portent notamment sur les relations entre cartographie et littérature (études sur Goethe, W. G. Sebald, Alexander Kluge, Judith Schalansky), mais aussi sur la notion de mimésis ainsi que sur les relations entre la poésie persane et la littérature allemande ou l’œuvre de Robert Walser. Avec Anca Dan, elle a porté le programme « (D)écrire le monde : entre science et littérature, des anciens aux modernes » de l’EUR Translitterae.

Anca DAN est professeure attachée au département des Sciences de l’Antiquité (ENS-PSL) et chercheuse au CNRS (UMR 8546, Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident). Elle étudie l’histoire de la géographie et de l’ethnographie gréco-romaine, à partir des sites archéologiques, des textes et des images (dont les cartes). Ses recherches combinent le travail philologique d’édition, de traduction et de commentaire des documents anciens et de leurs réceptions médiévales et modernes avec les prospections et les fouilles géo-bio-archéologiques, par lesquelles on peut modéliser les paysages du passé. Ses précédents livres portent, entre autres, sur l’histoire des représentations des fleuves (Études des fleuves d’Asie Mineure dans l’Antiquité, Presses universitaires d’Arras, 2018, avec S. Lebreton) ou des pays (Cœlè-Syrie, Peeters, 2017, avec É. Nodet).

Francesco PRIVITERA, aujourd’hui à la retraite, a été archéologue à la Surintendance des biens culturels de Catane et directeur responsable du Musée régional de Catane. Il a dirigé des fouilles dans diverses localités de la Sicile orientale. Il s’est particulièrement intéressé à la Préhistoire de l’Etna et de ses grottes. Il a dirigé la publication des ouvrages In ima Tartara, Preistoria e leggenda delle grotte dell’Etna et Dall’Alcantara agli Iblei, La ricerca archeologica in provincia di Catania. Il a étudié, en collaboration avec l’université de Catane, la Surintendance et l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, les rapports entre les cultures préhistoriques et les activités du volcan. Il a collaboré avec Pierre Briole au tome II de la traduction du traité de Sartorius von Waltershausen, Der Aetna.

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Sommaire

Introduction à l’Etnalogie

Anca DAN

I. L’Etna antique : mythes et réalités

1. Au-delà de la fusion. L’Etna, Empédocle et nous

Frédéric WORMS

2. La Preistoria recente sull’Etna e le grotte. Uno stretto legame

Francesco PRIVITERA

3. Aetnam montem conscendit, ut solis ortum videret arcus specie. L’Etna, vulcano di idee, progetti e ricerche tra scienza, arte ed archeologia

Daniele MALFITANA, Antonino MAZZAGLIA et Giovanni FRAGALÀ

4. La puissance et la gloire, ou l’Etna comme métaphore. Regards romains sur le volcan

Anne VIAL-LOGEAY

II. Modernités de l’Etna : des images aux voyages

5. Formes et significations de la métaphore de l’Etna dans la poésie baroque de langue allemande

Joseph BRICHET

6. Jean Houël. Un pioniere dimenticato della vulcanologia dell’Etna

Tiziana ABATE

7. L’Etna et le symbolisme volcanique dans la littérature des Lumières et du Romantisme

Pierre MUSITELLI

8. Goethe et l’Etna

Mandana COVINDASSAMY

9. Alexandre Dumas et l’Etna

Anca DAN

III. Les savoirs sur l’Etna entre sciences et arts

10. De Kircher à Dolomieu. Usages actuels des regards anciens sur l’Etna

Pierre BRIOLE et Jean-Paul POIRIER

11. Sartorius von Waltershausen e la carta dell’Etna. Un’avventura, i suoi personaggi, le prospettive di una ricerca

Francesco PRIVITERA et Pierre BRIOLE

12. Ferdinand Fouqué, chroniques d’un savant sur l’Etna. Étude du carnet de terrain de 1865

Marvin OZTURK-BAZIN

13. Silvestri-Fouqué. Une amitié volcanologique née sur les pentes de l’Etna

Aldo MUSUMARRA

14. Etna et le souffle de la T/terre – Conférence à deux voix

Arthur ENGUEHARD et Lorella ABENAVOLI

Appendice

Descrizioni dei luoghi citati

Pierre BRIOLE et Francesco PRIVITERA

Bibliographie

Anca DAN

Index nominum

Les contributeurs du volume

Résumés des contributions