Humanités dans le texte : "Misère des hommes, splendeur des bêtes" (ENS Ulm & en ligne)

Humanités dans le texte

2 décembre 2026, ENS-PSL, amphithéâtre Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm 75005 Paris

9h50-10h Accueil autour d’un café

Misère des hommes, splendeur des bêtes

10h-10h50 : Ariane, figure de la femme abandonnée ? par Nausicaa Emprin, Alix Barbet, Catherine Baroin, Anne Vial-Logeay, Flávia Lorenzi

10h50-11h40 : Brutus l’Ancien : réception d’un modèle dans l’historiographie, la tragédie, et la peinture classique par Céline Hervelin Sottou, Sylvie Pittia, Maxime Cambreling, Edwige Keller-Rahbé, Côme Fabre

11h40-12h10 : Portrait de l’éléphant : l’énigme 96 d’Aldhelm de Malmesbury par Luce Carteron, Jean Trinquier, Stavros Lazaris

12h10-13h : L’épigramme « In culices » de Pietro Gravina : un exemple de représentation du moustique à la Renaissance par Hélène Bufort, Alice Desquilbet, Marie Mauzé, Jean-Camille Richer, Anne Beyaert-Geslin

13h-14h Déjeuner

Après-midi au phrontistère

14h-14h20 : Érasme, Adage 3197 : « Le poisson pourrit par la tête » avec sa suite arménienne par Jean-Christophe Saladin

14h20-15h10 : L’Adage 754 d’Érasme - rédaction, impression, traduction, et autres enjeux autour d’une œuvre monumentale et d’une édition de 1536 par Constant Pellé, Ann Blair, Marie Barral-Baron Daussy, Jean-Christophe Saladin, Paul Gaillardon

15h10-15h40 : Lucien et les philosophes au Banquet par Arianna Bianco, Estelle Oudot, Jordi Pià-Comella

15h40-16h Pause-café

Parlé, chanté, phrasé

16h-16h30 : ‘Quisquis amat…’ (CIL IV 1173) : la littérature latine submergée dans les écritures de l’ancienne Pompéi par Maria Chiara Scappaticcio

16h30-17h : Jérôme de Stridon traducteur de Malachie 3,8-9 : polyglossie, philologie et théologie dans la transmission de la Bible par Olivier-Thomas Venard, Étienne Méténier, Olivier Catel, Lukasz Popko, Jorge Vargas, Pauline Micos

17h-17h20 : Marsilius Ficinus, De rationibus musice : la musique comme art céleste à l'aube de la Renaissance par Geneviève de Montalembert