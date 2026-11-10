Frédéric Chauvaud, Humoristes, rieurs et fumistes. La justice à l'épreuve du rire (1830-1940)

Si l’on peut rire lors d’une audience de simple police ou du tribunal correctionnel, on peut rire aussi en cour d’assises, constatent quelques journalistes et observateurs de la vie des tribunaux. À partir des années 1830, le procès du chanteur Béranger et celui du caricaturiste Daumier inaugurent un cycle singulier dans lequel le « rire énorme » et le « rire revanchard », mais aussi banal retentissent.

Si la blague égrillarde, la dérision sophistiquée et l’éclat sonore cohabitent, le rire judiciaire ne fait pas l’objet d’une définition consensuelle. Il est vrai que des contemporains d’Henri Bergson se demandent « Pourquoi rit-on ? », tout en indiquant qu’on ne peut pas définir le rire. Le rire fédère ou, au contraire, exclut. Il s’inscrit dans une époque et, d’une certaine manière, il propose une étude des caractères et une mise en scène des tempéraments. Mais il existe aussi des « tristes sourires » qui ont pour fonction d’humilier ou d’avilir des prévenus et des accusés, sans oublier les femmes qui suscitent un rire grivois faisant disparaître les agressions sexuelles.

Il reste enfin des rires qui mettent à mal l’institution judiciaire elle-même et ses représentants. Le rire devient ainsi un outil pour comprendre le fonctionnement de la justice pénale mais aussi ce qui est risible et ce qui ne l’est pas. Si le rire peut être provoqué par une parole, un trait d’esprit ou un geste, il a également le pouvoir de dissoudre, au moins momentanément, une infraction ou un crime épouvantable.

Introduction…

Bibliographie sélective…

Table des matières…

Le rire s’invite dans le palais des mille et un murmures

I. Faites entrer le rire

Scènes inaugurales : une archéologie du rire judiciaire

Les tribunaux pour tous

Lever de rideau

Le public

II. Fabulistes, tribunaliers, illustrateurs et reporters graphiques

Les auteurs de la petite correctionnelle

Les contes du palais

Les mousquetaires de la basoche : Pierre Loewel, Henry

Bénazet, Henri Bordeaux et Gaston Lèbre

La création d’une imagerie

Les procès burlesques et pittoresques de l’entre-deux-guerres

La fabrique du rire ordinaire

III. Le rire inutile. Les gaietés des prétoires et les causes amusantes

La tour de Babel

Un moment suspendu

« Retenir au bout de la plume la goutte d’encre » : les fictions

Le rire qui rassemble

IV. L’étude des caractères et la mise en scène des tempéraments

Le rire animalier

Les caractères risibles

Professions joyeuses et tempéraments grotesques

Tristes sourires

V. Les passions maigres et les émotions grasses

La honte et le rire de domination

La force du mépris

Les rires gras

Haro sur les pervertis

VI. La concurrence des rires

Souveraineté grotesque et justice brocardée

Rires coloniaux et racistes

L’échappée des rires

Professions joyeuses et tempéraments grotesques