Frédéric Chauvaud, Humoristes, rieurs et fumistes. La justice à l'épreuve du rire (1830-1940)
Si l’on peut rire lors d’une audience de simple police ou du tribunal correctionnel, on peut rire aussi en cour d’assises, constatent quelques journalistes et observateurs de la vie des tribunaux. À partir des années 1830, le procès du chanteur Béranger et celui du caricaturiste Daumier inaugurent un cycle singulier dans lequel le « rire énorme » et le « rire revanchard », mais aussi banal retentissent.
Si la blague égrillarde, la dérision sophistiquée et l’éclat sonore cohabitent, le rire judiciaire ne fait pas l’objet d’une définition consensuelle. Il est vrai que des contemporains d’Henri Bergson se demandent « Pourquoi rit-on ? », tout en indiquant qu’on ne peut pas définir le rire. Le rire fédère ou, au contraire, exclut. Il s’inscrit dans une époque et, d’une certaine manière, il propose une étude des caractères et une mise en scène des tempéraments. Mais il existe aussi des « tristes sourires » qui ont pour fonction d’humilier ou d’avilir des prévenus et des accusés, sans oublier les femmes qui suscitent un rire grivois faisant disparaître les agressions sexuelles.
Il reste enfin des rires qui mettent à mal l’institution judiciaire elle-même et ses représentants. Le rire devient ainsi un outil pour comprendre le fonctionnement de la justice pénale mais aussi ce qui est risible et ce qui ne l’est pas. Si le rire peut être provoqué par une parole, un trait d’esprit ou un geste, il a également le pouvoir de dissoudre, au moins momentanément, une infraction ou un crime épouvantable.
Le rire s’invite dans le palais des mille et un murmures
I. Faites entrer le rire
Scènes inaugurales : une archéologie du rire judiciaire
Les tribunaux pour tous
Lever de rideau
Le public
II. Fabulistes, tribunaliers, illustrateurs et reporters graphiques
Les auteurs de la petite correctionnelle
Les contes du palais
Les mousquetaires de la basoche : Pierre Loewel, Henry
Bénazet, Henri Bordeaux et Gaston Lèbre
La création d’une imagerie
Les procès burlesques et pittoresques de l’entre-deux-guerres
La fabrique du rire ordinaire
III. Le rire inutile. Les gaietés des prétoires et les causes amusantes
La tour de Babel
Un moment suspendu
« Retenir au bout de la plume la goutte d’encre » : les fictions
Le rire qui rassemble
IV. L’étude des caractères et la mise en scène des tempéraments
Le rire animalier
Les caractères risibles
Professions joyeuses et tempéraments grotesques
Tristes sourires
V. Les passions maigres et les émotions grasses
La honte et le rire de domination
La force du mépris
Les rires gras
Haro sur les pervertis
VI. La concurrence des rires
Souveraineté grotesque et justice brocardée
Rires coloniaux et racistes
L’échappée des rires
Professions joyeuses et tempéraments grotesques