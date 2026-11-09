Colloque annuel de l'Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens, APFUCC (Île-du-Prince-Edouard, Canada)

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

Nous invitons les chercheur.euses et les étudiant.e.s intéressées par les langues, littératures et cultures francophones à prendre connaissance des 16 thématiques de l’édition 2027 du colloque annuel de l’APFUCC:

Atelier 1. « Enquêter ou falsifier ? Les paradoxes de l’investigation textuelle chez Abdelfattah Kilito »

Atelier 2. « Quand le désir se fait violence »

Atelier 3. « Une communauté de brûlé·es : le feu dans les littératures francophones contemporaines »

Atelier 4. « Le regard, l’œil et l’imagination en littérature : mille façons d’émou« voir » »

Atelier 5. « Décloisonner le FSL : humanités numériques, littérature et cultures dans l’enseignement de la langue »

Atelier 6. « Lire, adapter, enseigner : littératures et langues à l’ère multimodale »

Atelier 7. « Handicaps et neurodiversité : prises de parole et mises en récit »

Atelier 8. « Traces de la migration : mémoires, corps et matérialités dans les littératures et cultures francophones »

Atelier 9. « Situer le regard, projeter un « ailleurs » : images de l’horizon dans le cinéma francophone »

Atelier 10. « La littérature africaine et afro-caribéenne face à l’étrangeté »

Atelier 11. « Changer : méthodes. Reconstruction et réinvention de soi dans la littérature contemporaine (2000-2026) »

Atelier 12. « Méthodologies actuelles de la recherche-création en francophonie »

Atelier 13. « Le Québec en Europe centrale : circulations, représentations et transferts culturels »

Atelier 14. « Enseignement et apprentissage des unités phraséologiques »

Atelier 15. « Du CECR à la classe : une approche actionnelle équitable et inclusive en français langue seconde dans les universités canadiennes »

Atelier 16. « Hériter, transmettre, relier, réinventer : les productions littéraires contemporaines d’expression française (Afrique subsaharienne /Asie de l’Est et du Sud-Est) »

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027 sur Fourwaves

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027