Rencontre-présentation du Dictionnaire du Moyen Age imaginaire (dir. Besson, Blanc, Ferré) librairie Pedone, 5e



Rencontre-présentation de la 2e édition du Dictionnaire du Moyen Age imaginaire (dir. A. Besson, W. Blanc, V. Ferré, Gallimard, Hoebeke, oct. 2026)

à la librairie Pedone, 13 Rue Soufflot, 75005 Paris

dans le cadre du colloque "'Où (en) est le médiévalisme ? Where is medievalism (at)? ¿Dónde está(mos con) el neomedievalismo?' (Sorbonne Nouvelle), 17 au 20 novembre

Anne Besson présentera aussi Wonderworld : Voyages aux pays de l'imaginaire ( 404 Editions, 22 octobre) ; William Blanc Dragons: Sur les ailes d’un mythe mondial (Libertalia, novembre 2026) et Vincent Ferré The Worlds of Christopher Tolkien (HarperCollins, novembre 2026).

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"Gentes dames et preux chevaliers, sorcières, mais aussi Arthur, Robin des Bois, Jeanne d’Arc, Gengis Khan, Saladin… Le Moyen Âge est une source inépuisable de fantasmes et d’inspirations. Rassemblant les meilleurs chercheurs sur le sujet, ce dictionnaire, premier du genre, décrypte en 125 entrées et près de 300 images ce que l’on désigne sous le nom de « médiévalisme » : la recréation d’un Moyen Âge rêvé dans l’imaginaire collectif, les arts, la littérature, les films, séries et jeux...

De Walter Scott à Umberto Eco, de l’Allemagne au Japon en passant par la Turquie et l’Afrique, artistes, créateurs et cultures populaires n’ont eu de cesse de puiser dans cette époque idéalisée et parfois déformée pour réinventer inlassablement enluminures, donjons et cathédrales, selon leur goût et celui de leur temps.

Un bréviaire indispensable pour explorer les mille métamorphoses de ce temps lointain qui obsède notre imaginaire contemporain."

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Comptes rendus de la précédente édition dans Le monde des livres , Historia, medievalists.net, Francia, Esprit