Christine Baron, Adrien Lauba, Damien Salles (dir.), Les diplomates littérateurs

Diplomates littérateurs. L’association de ces deux termes peut sans nul doute laisser quelque peu perplexe, les deux « professions » paraissant bien différentes voire antinomiques. Et pourtant à bien y regarder, le diplomate n’est pas qu’un homme du « voyage », du « relationnel », de la « représentation », de la « négociation » et du « compromis » ; il est aussi celui du texte. Il passe en effet une grande partie de sa carrière à rédiger des rapports, à consigner des notes à destination de son ministère de tutelle, à entretenir une correspondance officielle (et parfois moins officielle) avec ses homologues étrangers et les grands de ce monde. Il y a donc un lien étroit entre ces deux métiers (diplomate et littérateur). Sans doute le présent colloque aurait-il pu être l’occasion de rendre compte de ces différents écrits en dépouillant, entre autres, les Archives du Quai d’Orsay. L’exercice aurait alors été, à coup sûr, à la fois intéressant et pertinent. Pour autant, c’est une tout autre approche que Christine Baron pour le Laboratoire FoRellis, Adrien Lauba et Damien Salles pour l’Institut d’histoire du droit (tous trois enseignants-chercheurs à l’Université de Poitiers), ont voulu donner à cet ouvrage. Il faut dire que beaucoup de diplomates se sont également évadés dans les Belles-Lettres. Ceux-ci ne sont pas uniquement des serviteurs dévoués de l’État mus par le souci du bien commun ; tous n’ont pas les vies professionnelles linéaires que l’on pourrait imaginer. Non… Loin s’en faut ! Ils ont même construit de véritables carrières en parallèle. Et si certains n’ont pas laissé une marque indélébile au frontispice du Temple d’Apollon, il n’en reste pas moins que quelques-uns sont devenus des monuments littéraires (Stendhal, Saint-John Perse, Gary, Giraudoux, Marc Lambron, Erik Orsenna, François Sureau par exemple). Les juristes, les politistes et les littéraires le savent bien ! Aussi, a-t-il paru qu’évoquer cette facette de leur parcours, en rapprochant les disciplines littéraire et juridique, pouvait être l’occasion d’apporter un regard différent sur ces diplomates littérateurs, connus ou moins connus, célèbres devant la postérité ou totalement oubliés, morts ou vivants, pour mieux appréhender leurs personnalités (origines, formation, entourage, œuvres juridique et littéraire) et pour déterminer ce que leurs écrits ont apporté à la Littérature et le cas échéant également ce que leur littérature a pu apporter au Droit.

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