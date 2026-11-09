Congrès annuel 2027 de la Société européenne d'esthétique (Paris)

Le 18e Congrès annuel de la Société européenne d'esthétique (ESA) se tiendra du 3 au 5 juin 2027 à Paris, en France.

Le Congrès se déroulera exclusivement en présentiel.

Le Congrès est co-organisé par l'ESA (Société européenne d’esthétique) et l'Université Paris Cité. Il se tiendra à l'Université Paris Cité, sur le site des Grands Moulins, Esplanade Vidal Naquet (Paris 13e).

Les frais d'inscription s'élèvent à 60 € pour les étudiants et les personnes sans emploi, et à 120 € pour les universitaires.

Les conférenciers invités sont :

- Whitney Davis (Université de Californie, Berkeley)

- Íngrid Vendrell-Ferran (Université de Marbourg)

- Carole Talon-Hugon (Sorbonne Université, Académie des sciences morales et politiques)

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Appel à communications :

Nous invitons les auteurs de toutes les traditions à soumettre des communications sur tout sujet relevant de l’esthétique philosophique. Les présentations tant systématiques qu’historiques sont acceptées.

Chaque intervention disposera d’un temps de parole de 20 à 25 minutes, suivi d’environ 20 minutes réservées à la discussion.

Toutes les communications présentées lors du colloque pourront être publiées dans les Actes de l’ESA.

Les soumissions doivent prendre la forme d’un plan de communication (800 à 1 200 mots) présentant non seulement les idées et thèses principales de la communication, mais aussi les arguments qui les étayent, accompagné d’un bref résumé (300 mots maximum).

Les langues principales du colloque seront l’anglais et le français. Les soumissions dans d’autres grandes langues européennes seront prises en considération à égalité. Les articles complets ne seront pas acceptés, et les soumissions sont limitées à une par personne. Veuillez ne pas dépasser le nombre de mots autorisé.

Veuillez utiliser le format de fichier PDF pour votre soumission et rendre votre texte totalement anonyme afin de permettre une évaluation à l’aveugle ; en d’autres termes, les noms des participants ne doivent pas apparaître dans la proposition ni dans les métadonnées du fichier PDF.

Pour soumettre le plan de votre article et votre bref résumé, veuillez utiliser le système de soumission en ligne EasyChair (les nouveaux utilisateurs seront invités à s’inscrire sur EasyChair) : https://easychair.org/conferences/?conf=esa27

La date limite de soumission est fixée au 8 janvier 2027. Nous nous efforcerons de vous informer du résultat de notre processus de sélection d’ici la fin du mois de février.

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Annonce du concours du Prix Fabian Dorsch 2027 de l’ESA pour le meilleur essai.

La Société européenne d’esthétique décerne, dans le cadre de son congrès annuel, un prix pour les essais ouvert aux étudiants de premier cycle et de troisième cycle, ainsi qu’aux chercheurs en début de carrière (depuis trois ans au maximum après l’obtention du doctorat). Les anciens lauréats de ce prix ne sont pas autorisés à participer. Le prix consiste en une bourse de 500 €.

L’essai lauréat sera publié dans la revue *Estetika : The European Journal of Aesthetics*.

Toutes les candidatures au prix doivent être rédigées en anglais.

La sélection du lauréat se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, les candidatures sont soumises dans le cadre de l’appel à communications général du congrès de l’ESA 2027. Les candidats cocheront la case correspondante dans le formulaire de soumission EasyChair pour participer au concours du prix de l’essai.

Après la première phase d’évaluation, les auteurs sélectionnés seront invités à soumettre un article complet pour le Congrès (5 000 mots maximum, bibliographie et notes de bas de page comprises) avant le 9 avril 2027. Le lauréat du prix sera choisi parmi ce groupe.

Nous prévoyons d’annoncer le nom du lauréat au plus tard le 26 avril 2027.

Pour l’essai lauréat, un commentaire rédigé par un conférencier principal ou un chercheur invité sera fourni avant la conférence. L’essai, le commentaire invité et la réponse de l’auteur seront présentés lors d’une session spéciale de la conférence.

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Contact : conference[at]eurosa.org

https://www.eurosa.org/