Redéfinition(s). Colloque international des jeunes chercheur·euses (Univ. de Virginie)

Call for Papers:

Redefinition(s)

University of Virginia Graduate Student Conference

March 26–27, 2027 | Charlottesville, Virginia, USA

Submission Deadline: January 15, 2027

A sense of redefinition appears to be taking shape throughout the French and Francophone world. Political boundaries are realigning across the political spectrum, from the tensions emerging in France’s electoral politics to a recent rejection of postcolonial paternalism in Francophone Africa and New Caledonia, alongside renewed attention to matters of identity and difference in France and beyond. Ecological catastrophes have redefined previous understandings of what is and will become of our planet. Social movements, from #BalanceTonPorc to the Gisèle Pelicot trial, have led to increased attention to how gender-based and sexual violence is defined and understood, alongside attempts to revise longstanding definitions of gender and sexuality.

Such redefinitions are, of course, not limited to contemporary concerns. Year after year, scholars offer new insights into canonical and little-known texts alike, drawing on a host of new theoretical approaches and methods. Recent scholarship in Premodern French literature has explored how notions such as consent, agency, and race circulate in various geographic contexts. Developments in the environmental humanities, medical humanities, and digital humanities have also provided new terms and concepts with which we might read canonical authors, from Montaigne to Frantz Fanon, in new and invigorating ways.

Redefinition, then, carries with it traces of the longstanding ideas that it aims to bring into a new light. What traces persist? And what, ultimately, is left behind? How might we consider these various redefinitions against the weight of entrenched disciplinary practices for reading, theorizing, and studying French and Francophone cultures in their varied forms and historical contexts?

This conference invites contributions from graduate students (Master’s and PhD) and advanced undergraduate students working within and around redefined issues, genres, and fields of study. We welcome submissions from a variety of fields within the humanities, including but not limited to literature, literary theory, translation studies, history, art history, religious studies, medieval studies, digital humanities, gender and sexuality studies, and postcolonial and decolonial studies.

While our conference is centered on French and Francophone studies, we invite proposals from other disciplines that engage with the broader theme of redefinition(s).

Specific topics might include, but are not limited to:

Retellings and translations

Intertextuality

Queer interpretations: redefining sexuality, consent, and relationships

Migration and movement: redefining borders, communities, and cultures

Language evolution

Literary experimentation and the redefinition of genres

Expansions and new explorations in French and Francophone studies

Technology and artificial intelligence

Modernity and postmodernity studies

Redefining artistic practices: transformations of style, medium, technique, and expression

Justice and legality

Shifting morals and ethics

Mental health, mental illness, and trauma studies

Presentation Format and Participation

Presentations may be delivered in English or French and should last 15 minutes. Each panel will be followed by 30 minutes of questions and discussion, shared among all panelists.

The conference will primarily take place in person at the University of Virginia in Charlottesville. While in-person participation is strongly encouraged, requests for remote presentations will be considered.

We welcome proposals from Master’s and doctoral students, as well as advanced undergraduate students whose research engages with the conference theme.

Appel à participation : Redéfinition(s)

Colloque doctoral de l’Université de Virginie

26–27 mars 2027 | Charlottesville, Virginie (États-Unis)

Date limite de soumission : 15 janvier 2027

Un élan de redéfinitions se fait ressentir à travers le monde francophone. Des tensions électorales émergentes en France au rejet du paternalisme post-colonial en Afrique francophone et Nouvelle-Calédonie, l’attention portée aux questions d’identité et de diversité se renouvelle en France. Les anciennes frontières politiques se réorganisent à travers les hémicycles. Les crises écologiques entraînent la redéfinition des préconceptions concernant l’avenir de notre planète. Une série de mouvements sociaux, de BalanceTonPorc au procès médiatisé de Gisèle Pelicot, ont renouvelé l’attention portée aux problématiques de définition du genre et des violences sexistes et sexuelles.

De telles redéfinitions ne se limitent pas aux sujets actuels. Chaque année, les travaux de chercheur·euses de toutes disciplines offrent de nouvelles perspectives sur des œuvres à la fois canoniques et méconnues, en s’appuyant sur des approches théoriques et méthodologiques innovantes. De récentes contributions en études médiévales retracent l’évolution des notions de consentement, de « race » et d’agentivité qui circulent dans des textes et contextes variés. Du côté des humanités environnementales, médicales et numériques, de nouveaux concepts et méthodes nous proposent des relectures d’auteurs majeurs, de Montaigne à Frantz Fanon.

La redéfinition est empreinte des idées tenaces qu’elle cherche à dévoiler sous un nouveau jour. Quelles traces persistent ? Lesquelles tombent dans l’oubli ? Comment envisager ces redéfinitions au regard des pratiques disciplinaires établies et de la manière dont nous étudions les cultures et l’histoire du monde francophone ?

Ce colloque accueille des propositions de communication d’étudiant·es en master et en doctorat, ainsi que d’étudiant·es avancé·es en licence, dont les domaines d’étude comportent des problématiques liées au thème de la redéfinition.

Nous acceptons les propositions de toutes les disciplines des humanités, y compris, mais sans s’y limiter : littérature et théorie littéraire ; traduction ; histoire et histoire de l’art ; études religieuses ; études médiévales ; humanités numériques ; études de genre et de la sexualité ; études postcoloniales et décoloniales.

Ce colloque est axé sur les études françaises et francophones ; nous accueillons toutefois les propositions issues d’autres disciplines autour de la question de redéfinition(s).

À titre indicatif, les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants :

Traductions et réinterprétations

Intertextualité

Interprétations queer : redéfinitions de la sexualité, du consentement et des rapports sexuels et amoureux

Migration et mobilité : reconfiguration des frontières, des communautés et des cultures

Évolution lexicale et linguistique

Expérimentation littéraire et redéfinition des genres

Nouvelles perspectives dans les études françaises et francophones

Technologie et littérature ; intelligence artificielle

Études modernistes et postmodernistes

Redéfinitions des pratiques artistiques : évolutions du style, du médium et de la technique

Évolutions juridiques : nouvelles définitions de la justice

Morale et éthique

Santé mentale et études du traumatisme

Modalités de communication et de participation

Les communications, en anglais ou en français, dureront 15 minutes. Chaque panel sera suivi de 30 minutes d’échanges et de questions avec le public, réparties entre les intervenant·es.

Le colloque se déroulera principalement en présentiel à l’Université de Virginie, à Charlottesville. La participation en présentiel est vivement encouragée ; toutefois, les demandes de présentation à distance pourront être examinées.

Les propositions d’étudiant·es en master et en doctorat, ainsi que d’étudiant·es avancé·es en licence, sont les bienvenues.

Submission Information / Informations pratiques

Submission deadline / Date limite de soumission : January 15 / 15 janvier 2027

Conference dates / Dates du colloque : March 26–27 / 26–27 mars 2027

Location / Lieu : University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA

Submit a proposal / Soumettre une proposition :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWJe4pSfvkffAkNcOwlBqr35_S-a69xCgJ8hwpBrD_iy-9pA/viewform

Conference website / Site du colloque :

https://uva-redefinitions-2027.netlify.app/

Contact Email / Courriel :

uvafrenchconference@gmail.com

Organized by the Graduate Student Conference Organizing Committee, Department of French, University of Virginia.

Organisé par le comité d’organisation du colloque des étudiant·es de troisième cycle du Département de français de l’Université de Virginie.