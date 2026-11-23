La littérature populaire a longtemps été boudée par l’institution académique. Ces temps sont heureusement révolus et le 97e dossier d’Acta Fabula vient proposer un petit panorama de récents essais qui prennent la littérature populaire au sérieux. Traitant du fantastique, de la science-fiction, de roman policier ou du polar entre le XIXe siècle et la période contemporaine, les approches diffèrent : Manuela Mohr, dans La Littérature fantastique, et Pierre-Gilles Pélissier, dans Science-politique-fiction, abordent l’élaboration poétique de deux genres, en lien avec certaines préoccupations scientifiques (respectivement la psychologie et la thermodynamique) ; Anne Wattel procède à l’inverse dans Le Souffle d’Hiroshima, en explorant le développement transmédiatique de l’imaginaire nucléaire après 1945 ; Marine Le Bail, dans Bibliocrimes, et Lucie Amir, dans Politiques du polar réfléchissent enfin à la place du livre dans les pratiques d’écriture et de diffusion, afin d’en déterminer l’éthique ou la politique associée aux fictions policières. Au fil des cinq comptes rendus qui composent ce dossier, on réalise toutefois la grande ouverture offerte par l’ensemble de ces essais qui jamais ne replient ces genres sur eux-mêmes, démontrant plutôt la participation active de la littérature populaire à l’économie générale de nos sociétés.

(Illustr. : Elsa Heinz, affiche (détail), s.d., Bibliothèque nationale de France).