La recherche-création en question - Séance 4 (univ. catholique de Louvain & en ligne)

La recherche-création en question

Séminaire interdisciplinaire

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis - Université catholique de Louvain

Organisation :

Caroline Mounier-Vehier (F.R.S.-FNRS - UCLouvain - INCAL)

Élodie Oriol (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis - MéMo)

Alors que la recherche-création connaît un engouement croissant à l’université depuis plusieurs années et qu’elle suscite de plus en plus aussi l’intérêt des artistes, ce séminaire s’appuiera sur des expériences de terrain pour contribuer à préciser les termes d’une recherche-création encore en cours d’expérimentation : qu’est-ce que la recherche-création aujourd’hui et dans quelle mesure représente-t-elle un apport novateur, voire nécessaire, tant pour la recherche scientifique que pour les pratiques artistiques ? Des chercheurs et des praticiens de disciplines et d’horizons divers seront invités à venir présenter une expérience menée dans le domaine de la recherche-création et à partager leurs conclusions, même provisoires, sur le sujet et la méthodologie adoptée. Si les disciplines artistiques (littérature, arts du spectacle, musique…) seront au cœur des premières séances, nous nous intéresserons aussi, dans un second temps, à d’autres champs scientifiques : comment la recherche-création peut-elle être mise en œuvre en sociologie ou archéologie ? Est-elle pertinente en mathématiques ou en physique ? L’objectif principal est ainsi de réfléchir ensemble aux contours et aux possibles d’une démarche qui se situe au croisement de la science et de l’art, en tenant compte des impératifs, aspirations et contraintes des chercheurs comme des praticiens.

Séance 4

Vendredi 13 novembre 2026 de 12h45 à 14h45

Université catholique de Louvain

Salle polyvalente du Learning Center Christine de Pizan



Paolo Tomassini (professeur, chercheur qualifié FNRS en archéologie, UCLouvain) et Maud Mulliez (artiste plasticienne, restauratrice, Archéosciences-Bordeaux, UMR 6034 )

« Une fresque à l'Antique pour le collège Érasme : une démarche "Recherche & Création" par l'archéologie expérimentale »

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Accès :

Université catholique de Louvain

Learning Center Christine de Pizan, salle polyvalente

Grand Place, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)

L'entrée est libre et il sera également possible de suivre la séance à distance grâce au lien suivant :

https://visio.numerique.gouv.fr/jzj-iluv-bbr