"Post-romantismes" - Première édition du colloque Claude Pichois (univ. de Namur)

Les 26 et 27 novembre, l'université de Namur accueille la première édition du colloque Claude Pichois, qui, sous les auspices de l'institut NaLTT et du centre Nerval, rassemblera chaque année des spécialistes de littérature française du XIXe siècle autour d'une thématique fédératrice. Ce colloque de lancement est consacré aux 'Post-romantismes' : entre prolongements, reconfigurations et rejets, il explorera plusieurs devenirs du mouvement littéraire et artistique le plus fécond du XIXe siècle.

26 novembre, UNamur - Faculté de Philosophie et Lettres, local L03

9h accueil

9h30 Conférence inaugurale : Michel Brix, Université de Namur – « Qu’est-ce que le romantisme ? »

10h30 Pause

11h Romain Jalabert, Sorbonne Université – « L’oubli de Lamartine »

11h30 Alice de Charentenay, Université Paris I – « Contre Geneviève : Lamartine, repoussoir fécond du roman clinique »

12h30 Pause déjeuner

13h30 Valérie Stiénon, Sorbonne Nord – « Le romantisme est-il fini ? Fictions d'anticipation et imaginaires de la catastrophe »

14h Julien Zanetta, Université Ca’ Foscari de Venise – « Du romantisme comme métier. Valéry fossoyeur »

15h Pause

15h30 Catherine Ménager, Sorbonne Nouvelle – « Auto-catharsis et persistance du “mal” romantique dans l’œuvre de Maxime Du Camp »

16h Thierry Poyet, Université Clermont Auvergne – « Émile Clermont : l’écriture postromantique d’un destin enraciné »

17h Fin des communications la première journée



27 novembre, UNamur L03

9h30 Conférence : Caroline de Mulder, Université de Namur – « Claude Bernard dans son laboratoire romanesque »

10h30 Pause

11h Henri Scepi, Sorbonne Nouvelle – « Corbière : continuer le romantisme par tous les moyens »

11h30 Kevin Saliou, Cahiers Lautréamont – « Isidore Ducasse/Lautréamont: liquidation du romantisme »

12h30 Conclusions