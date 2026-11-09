Journée d’études « Jeux de mots : mécanismes et contextes » (Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle, Paris)
La journée d'études a lieu le 9 décembre 2026, dans la salle Athéna (Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais 75005 Paris).
Programme
10h accueil, café, début de la journée d’études
10h30-11h10
Esme Winter-Froemel, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Mauvais jeux de mots, jeux de mots pas drôles
11h15-11h55
Emily Lombardero, Université Paris Cité, CERILAC
Les figures de jeux de mots : essai de classement
12h-12h40
Laélia Véron, Université d’Orléans, POLEN
Ironie pédagogique vs Ironie agonistique : une question de contexte énonciatif ?
Repas – buffet sur place
14h30-15h10
Lyubov Bobchynets, Université Nationale Linguistique de Kiev, chercheuse du programme PAUSE à CLESTHIA, Université Sorbonne Nouvelle
Wordplay in ergonyms as part of Linguistic Landscapes of Paris and Kyiv
15h15-15h55
Marc Bonhomme, Université de Berne
Le mot-valise comme jeu lexical. Approches discursives, énonciatives et pragmatiques
16h-16h40
Éric Beaumatin, Université Sorbonne Nouvelle, CLESTHIA
Contrepèterie et "tradition" : une hypothèse morphologique
Comité d’organisation :
Michelle Lecolle : michelle.lecolle@sorbonne-nouvelle.fr
Haoran Liu : haoran.liu@sorbonne-nouvelle.fr,
Runyu Huang : runyu.huang@sorbonne-nouvelle.fr