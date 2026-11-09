Journée d’études « Jeux de mots : mécanismes et contextes » (Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle, Paris)

La journée d'études a lieu le 9 décembre 2026, dans la salle Athéna (Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais 75005 Paris).

Programme

10h accueil, café, début de la journée d’études

10h30-11h10

Esme Winter-Froemel, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Mauvais jeux de mots, jeux de mots pas drôles

11h15-11h55

Emily Lombardero, Université Paris Cité, CERILAC

Les figures de jeux de mots : essai de classement

12h-12h40

Laélia Véron, Université d’Orléans, POLEN

Ironie pédagogique vs Ironie agonistique : une question de contexte énonciatif ?



Repas – buffet sur place



14h30-15h10

Lyubov Bobchynets, Université Nationale Linguistique de Kiev, chercheuse du programme PAUSE à CLESTHIA, Université Sorbonne Nouvelle

Wordplay in ergonyms as part of Linguistic Landscapes of Paris and Kyiv

15h15-15h55

Marc Bonhomme, Université de Berne

Le mot-valise comme jeu lexical. Approches discursives, énonciatives et pragmatiques

16h-16h40

Éric Beaumatin, Université Sorbonne Nouvelle, CLESTHIA

Contrepèterie et "tradition" : une hypothèse morphologique



Comité d’organisation :

Michelle Lecolle : michelle.lecolle@sorbonne-nouvelle.fr

Haoran Liu : haoran.liu@sorbonne-nouvelle.fr,

Runyu Huang : runyu.huang@sorbonne-nouvelle.fr