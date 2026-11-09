Marie Pascal, L'ouroboros sublime abject dans la transcréation au Canada

Ouroboros : serpent mythique qui se mord la queue, et ici référence aux récits « déconfortants » dans lesquels l’abjection est partie prenante du sublime, qui se dissout à son tour dans l’abjection. L’ouvrage analyse à travers ces concepts des textes et leurs adaptations produits au Canada comme Indian Horse, Life of Pi, The Handmaid’s Tale ainsi que des transcréations choisies de Denis Villeneuve ou David Cronenberg.

Ce livre fait suite à deux publications parues aux PUM : De l’exclusion à l’abjection. Lisières et bas-fonds dans la transcréation québécoise (2023) et L’abject sublime dans la transcréation au Canada (2026). Il clôt un cycle d’études sur la présence concomitante de ces deux dimensions, que les artistes emploient de façon assumée pour secouer le public de sa léthargie et susciter chez lui des réactions d’une intensité parfois inimaginable.

Marie Pascal est professeure adjointe à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2024. Elle s’intéresse aux théories de l’adaptation filmique au Canada et aux productions québécoises, anglo-canadiennes et autochtones. Elle est rédactrice en chef de la revue Transcr(é)ation, qu’elle a fondée en 2022.

La version numérique du livre est en libre accès...