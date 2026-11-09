Esther Hallé, Myriam Juan et Jules Sandeau (dir.), Les visages de Garbo. Construction, circulation et appropriations d’une image de star internationale
Inscrit dans le champ des études cinématographiques, et plus précisément dans celui des star studies, cet ouvrage collectif éclaire sous un jour nouveau une figure majeure de l’histoire du cinéma. Au-delà de la fascination exercée par le « visage de Garbo », analysé par Roland Barthes dans un célèbre passage de ses Mythologies (1957), il propose d’explorer les multiples visages de la star, en replaçant ses performances et son image médiatique dans divers contextes historiques et culturels de réception.
À travers ses contributions, il revisite la carrière de Greta Garbo, en s’attardant sur des moments clés – tel le passage au parlant – ainsi que sur des dimensions centrales de son image (son androgynie, ses origines suédoises, sa voix, etc.). Attentif aux processus de construction, de circulation et de réception de cette image dans différents espaces nationaux (États-Unis, Italie, Chine, Espagne…), ce livre est le premier à envisager Garbo comme une star réellement internationale.
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Myriam Juan et Jules Sandeau
Introduction
Première partie. L’étrange étrangère
Louise Wallenberg
Chapitre 1
Scorned and adored: Greta as a paradox of a star
Corinne François-Denève
Chapitre 2
Greta Garbo au prisme du boréalisme
Fabrication scripturale d’une star « du Nord » en France et aux États-Unis
Deuxième partie. Appropriations nationales d’un nouveau modèle de féminité
Évelyne Coutel
Chapitre 3
Greta Garbo dans l’Espagne franquiste, entre censure et convocation (1940-1945)
Yu-Ching Lin
Chapitre 4
L’actrice mystérieuse : la réception de la persona de Garbo en Chine (1928-1948)
Troisième partie. Garbo parle !
Maria Adorno
Chapitre 5
Versions multiples, voix multiples
Réceptions nationales d’une star transnationale
Daniel Wiegand
Chapitre 6
Anna Christie, the coming of sound and the emergence of ‘multiple Garbos’
Paola Palma
Chapitre 7
Greta Garbo en Italie des années 1930 à aujourd’hui
Histoire d’une appropriation vocale
Quatrième partie. Héritages
Milan Hain
Chapitre 8
The gloomy Swede and the gay Swede
Greta Garbo, Ingrid Bergman and the construction of a star identity
Esther Hallé
Chapitre 9
Garbo et la crise du divisme italien dans les années 1930
Paola Palma et François Mauriac
Épilogue
Greta Garbo par François MauriacBibliographie sélective