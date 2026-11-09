Esther Hallé, Myriam Juan et Jules Sandeau (dir.), Les visages de Garbo. Construction, circulation et appropriations d’une image de star internationale

Inscrit dans le champ des études cinématographiques, et plus précisément dans celui des star studies, cet ouvrage collectif éclaire sous un jour nouveau une figure majeure de l’histoire du cinéma. Au-delà de la fascination exercée par le « visage de Garbo », analysé par Roland Barthes dans un célèbre passage de ses Mythologies (1957), il propose d’explorer les multiples visages de la star, en replaçant ses performances et son image médiatique dans divers contextes historiques et culturels de réception.

À travers ses contributions, il revisite la carrière de Greta Garbo, en s’attardant sur des moments clés – tel le passage au parlant – ainsi que sur des dimensions centrales de son image (son androgynie, ses origines suédoises, sa voix, etc.). Attentif aux processus de construction, de circulation et de réception de cette image dans différents espaces nationaux (États-Unis, Italie, Chine, Espagne…), ce livre est le premier à envisager Garbo comme une star réellement internationale.

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Table des matières

Les auteurs

Myriam Juan et Jules Sandeau

Introduction

Multi-Faceted Woman

Première partie. L’étrange étrangère

Louise Wallenberg

Chapitre 1

Scorned and adored: Greta as a paradox of a star

Corinne François-Denève

Chapitre 2

Greta Garbo au prisme du boréalisme

Fabrication scripturale d’une star « du Nord » en France et aux États-Unis

Deuxième partie. Appropriations nationales d’un nouveau modèle de féminité

Évelyne Coutel

Chapitre 3

Greta Garbo dans l’Espagne franquiste, entre censure et convocation (1940-1945)

Yu-Ching Lin

Chapitre 4

L’actrice mystérieuse : la réception de la persona de Garbo en Chine (1928-1948)

Troisième partie. Garbo parle !

Maria Adorno

Chapitre 5

Versions multiples, voix multiples

Réceptions nationales d’une star transnationale

Daniel Wiegand

Chapitre 6

Anna Christie, the coming of sound and the emergence of ‘multiple Garbos’

Paola Palma

Chapitre 7

Greta Garbo en Italie des années 1930 à aujourd’hui

Histoire d’une appropriation vocale

Quatrième partie. Héritages

Milan Hain

Chapitre 8

The gloomy Swede and the gay Swede

Greta Garbo, Ingrid Bergman and the construction of a star identity

Esther Hallé

Chapitre 9

À la recherche des dive

Garbo et la crise du divisme italien dans les années 1930

Paola Palma et François Mauriac

Épilogue

Greta Garbo par François MauriacBibliographie sélective