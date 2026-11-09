Renovando el gusto con la admiración. Formes de l’émerveillement au Siècle d’or (Limoges)
Appel à communications
« Renovando el gusto con la admiración »1
Formes de l’émerveillement au Siècle d’or
Colloque international — 17, 18 et 19 novembre 2027
C.R.I.S.O.L 16-17 (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le Siècle d’or et la Littérature des XVIe et XVIIe siècles) et Université de Limoges
Thomas d’Aquin affirme dans son Commentaire de l’évangile selon saint Jean que l’admiratio est « une passion de l’âme rationnelle et intellective ». La polysémie de l’admiratio est dès lors à entendre entre corps et esprit. Les définitions proposées par le Diccionario de Autoridades soulignent la complexité du terme admiración :
1. El acto de ver, y atender una cosa no conocida, y de causa ignorada con espanto, o particular observación […].
2. Se dice también lo que en sí mismo por su perfección o hermosura es digno de ser admirado: como de una pintura, u de un discurso se dice, es una admiración […].
3. En la gramática, o en la orthografía se llama una nota, que en el período significa el afecto de la admiración, y se escribe con una i vuelta al revés: como ¡O cuán bueno es Dios! […].
Ainsi, l’admiración véhicule les idées de surprise, étonnement ; ravissement ; célébration, beauté, laideur, monstruosité (dans son sens littéral) ; miracula/mirabilia (miracles, merveilleux).
La richesse de ce concept est à chercher prioritairement dans le lien qui se tisse entre le sujet regardant et l’objet regardé. Admirar, c’est se situer à la fois du côté de l’acuité d’un regard et d’une perception, et, concomitamment, du côté de l’effet produit sur ce même regard. C’est la dialectique entre mirer et admirer que l’on se propose d’interroger dans ce colloque. Mirer va-t-il forcément de pair avec admirer, et inversement, admirer sans mirer / regarder est-il possible ? La admiración, en tant qu’« acto de ver », serait-elle seulement affaire de vue et de regard ?
Qu’en est-il de l’ouïe, à laquelle l’associe Calderón de la Barca dans La vida es sueño (1635) ? Rosaura dit ainsi : « Con asombro de mirarte,/con admiración de oírte, / ni sé qué pueda decirte,/ni qué pueda preguntarte » (1era jornada, vv. 243-246). Les autres sens sont-ils concernés ? L’admiración nous tend un miroir ou une caisse de résonance et aiguille peut-être notre propre réception de l’objet qui ébahit ou impressionne.
Cette notion plurivoque nous rappelle combien nos conceptions actuelles ont évolué tout en s’inscrivant dans les récentes études sur les émotions.
Les contributions pourront explorer les axes suivants :
1. Certains genres littéraires sont-ils plus enclins que d’autres à générer et à mettre en scène l’admiración ? N’est-ce pas un élément récurrent du paratexte ? Quels sont les moyens expressifs, rhétoriques et stylistiques les plus à même de produire cet effet ?
2. Quel est l’impact de la philosophie d’Aristote et de la pensée de Thomas d’Aquin sur la reconnaissance de modèles, saints et autres héros ? Comment se déploie l’admiración dans le domaine religieux et les pratiques dévotionnelles ?
3. Quel est le rapport à l’admiración, entre naturel et surnaturel, dans les traités de médecine, de botanique, de physio-psychologie, d’architecture et autres littératures scientifiques et para-scientifiques ? Dans les cabinets de curiosité ?
4. Dans la vie quotidienne, quelle place accordait-on à l’admiración ? Et dans quels contextes (auliques, festifs, sportifs, liturgiques, monarchiques, funéraires…) ? Comment s’exprime l’admiración dans les chroniques du Nouveau Monde, les récits d’ambassade, les récits de voyages et les descriptions de paysages ?
5. Existe-t-il une forme d’admiración propre à chaque art (musique, peinture, théâtre…) qui connaît son apogée avec les spectacles baroques ?
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Les propositions de 900 caractères maximum (soit environ 10 lignes maximum), pour des communications de 25 minutes environ, devront parvenir à Cécile Bertin-Elisabeth (cecile.bertin@unilim.fr), François-Xavier Guerry (f-xavier.guerry@uca.fr), Morgane Kappès-Le Moing (morgane.kappes@univ-st-etienne.fr) et Philippe Rabaté (philippe.rabate@yahoo.fr) avant le 7 février 2027.
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