Assemblée générale du projet "Bibliothèques Virtuelles Humanistes" 2026 & Atelier « Les bibliothèques patrimoniales et les BVH : de nouvelles perspectives de coopération » (CESR, Tours)

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale 2026 du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » qui se tiendra le vendredi 20 novembre, de 9h30 à 12h30 au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, en salle Rapin.

Cette assemblée générale sera prolongée par la table ronde « Les bibliothèques patrimoniales et les BVH : de nouvelles perspectives de coopération », de 14h30 à 17h. L’après-midi sera consacré à un échange à visée prospective avec les partenaires régionaux du programme BVH. L’objectif de cette discussion ne sera pas seulement de réaffirmer l’importance de ces partenariats historiques, mais de préparer les projets de recherche et de valorisation à venir en mettant en commun nos besoins et nos expertises.

Ces rencontres sont ouvertes au public sur inscription préalable ; la matinée seule sera accessible en ligne, en visioconférence.

L’assemblée générale des BVH est un moment annuel privilégié au cours duquel l’équipe du programme rencontre les partenaires, les représentants des tutelles et les collaborateurs extérieurs actuels et futurs, afin de présenter le bilan annuel des activités et projets en cours, ainsi que les orientations pour les années à venir.

Programme

9 h 30 – Accueil - Salle Polyvalente (rez-de-chaussée)

9 h 45 – Ouverture de l’assemblée générale

Rémi JIMENES (resp. scientifique BVH)

10 h 00 – Bilan d'activités 2026 du programme de recherche

– Activités du programme, de l'équipe, de ses réseaux de coopération

– Actualités des projets. Tour de table des porteurs de projet : Montaigne (CollEB), Meigret (LMTG), Rabelais, Bibliotheques françoises de La Croix de Maine et de Du Verdier, Incunables, EDITEF, etc.

10 h 45 – Évolution de l’infrastructure numérique & documentaire

– Référentiels de données d'autorité data.bvh, base de données Catafonds pour la description bibliographique, et avancées des développements pour le nouveau portail BVH

– Plateformes pour le traitement automatique d'image : AgoraWeb et Arkindex

11 h 15 – Zoom sur…

– Lancement d’ORB, FAIRisation des données et Tours Municipal Data (TMD). Bilan d’étapes, autour de RENUMAR.

– TypoReF (ANR JCJC / Biblissima+) : bilan et perspectives

12 h 00 – Perspectives - Conclusion

12 h 15 – Discussion

12 h 30 – Clôture de l'AG & Déjeuner

Avec les participations de

Anne-Laure Allain, Pierre Aquilon, Anna Baydova, Sandrine Breuil, Marie-Luce Demonet, Sarra Ferjani, Stéphan Geonget, Chiara Lastraioli, Guillaume Porte, Rémi Jimenes, David Nivarlet, Jean-Yves Ramel, David Rivaud, Barthélémy Serre, Claire Sicard, Toshinori Uetani

14 h 30 – Atelier « Les bibliothèques patrimoniales et les BVH : de nouvelles perspectives de coopération »

– Actualités des partenaires

– Politiques documentaires et de diffusion

– Échanges de données catalographiques

– Médiation & valorisation

Avec les participations des représentant·e·s des bibliothèques partenaires : Angers, Blois, Bourges, Le Mans, Orléans, Romorantin, Tours, etc.

17 h – Clôture de la journée

Inscriptions

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation en présentiel ou en distanciel, avant le 19 novembre 2026, par le biais du formulaire d’inscription ci-dessous (le lien d’accès en visioconférence sera envoyé aux inscrit·e·s la veille au soir).

→ Formulaire de participation à l’Assemblée générale BVH 2026



Informations & contact : bvh@univ-tours.fr | 02 47 36 77 80