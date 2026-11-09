Le rêve des machines écrivantes dans la culture européenne. Automates, versificateurs, combinatoire et auteurs artificiels du Moyen Âge au XXe s. (en ligne)

Le rêve des machines écrivantes dans la culture européenne

Automates, versificateurs, combinatoire et auteurs artificiels du Moyen Âge au XXe siècle

Colloque international en ligne – 20–22 septembre 2027

Depuis le Moyen Âge, écrivains, philosophes, mathématiciens et inventeurs européens ont imaginé des formes d’écriture dont l’exécution pouvait être confiée, à des degrés divers, à des règles, des instruments, des mécanismes et des agents artificiels. Roues combinatoires, tables de permutation, automates, machines à composer des vers, dispositifs narratifs et premiers programmes informatiques ont donné corps à une même aspiration : produire des mots, des vers et jusqu’à des livres au moyen de procédés conçus par l’être humain et capables de fonctionner avec différents degrés d’autonomie. La machine écrivante est ainsi devenue un objet technique, un modèle théorique et une figure de l’imaginaire littéraire.

Le colloque Le rêve des machines écrivantes dans la culture européenne se propose de retracer la longue histoire de cette idée, du Moyen Âge au XXe siècle, en examinant ses origines, ses transformations et sa circulation au sein des différentes traditions européennes. La réflexion portera sur les rapports entre invention littéraire et procédure, combinaison et création, technique et imaginaire.

Comment une machine peut-elle assumer la fonction d’« auteur » ? Quel rôle conservent l’inventio, le style et la responsabilité de la personne qui établit les règles de composition ? Quels critères permettent de distinguer la production mécanique d’un texte, l’imitation du geste d’écrire et la représentation littéraire d’un auteur artificiel ?

L’histoire de ces idées traverse de nombreuses traditions linguistiques et culturelles. Les figures et les mécanismes combinatoires de l’Ars de Raymond Lulle, ainsi que les expériences permutatives de la poésie française de la fin du Moyen Âge, ouvrent un parcours qui se poursuit au XVIIe siècle avec le Fünffacher Denckring der Teutschen Sprache (1651) de Georg Philipp Harsdörffer et la Metametrica (1663) de Juan Caramuel y Lobkowitz. Dans l’Académie de Lagado imaginée par Jonathan Swift, la machine destinée à produire des livres devient l’objet d’une invention narrative et d’une satire de l’érudition.

Au XVIIIe siècle, la mécanique de précision et l’horlogerie nourrissent la fascination pour la vie artificielle. L’Allesschreibende Wundermaschine (1760) de Friedrich von Knaus et L’Écrivain (1774) de Pierre Jaquet-Droz montrent comment le geste de l’écriture peut être codifié et reproduit par un mécanisme. Vers 1800, le dessinateur-écrivain d’Henri Maillardet exécute des dessins et reproduit des poèmes ; au XIXe siècle, l’Eureka de John Clark génère des hexamètres latins au moyen d’un procédé combinatoire. Au XXe siècle, l’auteur artificiel prend de nouvelles formes narratives, depuis Il versificatore de Primo Levi jusqu’au poète électronique de Stanisław Lem. Raymond Queneau et l’Oulipo, Christopher Strachey, Theo Lutz, Nanni Balestrini et Pedro Barbosa explorent, selon des méthodes différentes, les possibilités de l’écriture combinatoire et de la génération de textes par ordinateur.

Les pratiques, les instruments et les conceptions de la créativité méritent d’être étudiés dans leurs spécificités. La combinatoire, la reproduction mécanique de l’écriture, l’automatisme des avant-gardes, la construction narrative de l’auteur artificiel et la génération algorithmique constituent autant de voies par lesquelles la culture européenne a interrogé les rapports entre le texte et son producteur. La confrontation de ces expériences permet de reconnaître des continuités, des reprises, des divergences et des échanges entre disciplines, époques et aires linguistiques.

Les propositions de communication pourront notamment porter sur les axes suivants :

Arts combinatoires médiévaux et renaissants : diagrammes, roues, alphabets et tables ; tradition lullienne, poésie permutative et rapports entre calcul, mémoire et invention.

Versificateurs et machines poétiques de l’époque moderne : poétiques baroques, métrique combinatoire, dispositifs de production de mots et de vers, livres conçus pour être manipulés par le lecteur.

Automates écrivains et mécanique de précision : les automates de Knaus, Jaquet-Droz et Maillardet ; horlogerie, programmation, mémoire mécanique, calligraphie artificielle, histoire matérielle des mécanismes, démonstrations publiques, conservation et restauration.

Machines écrivantes imaginaires et auteurs artificiels : inventions littéraires et satires de l’érudition, machines capables de composer des textes, personnages mécaniques doués de créativité, imitation et remplacement de l’auteur humain dans la fiction narrative et au théâtre.

Avant-gardes, aléatoire et littérature potentielle : écriture automatique, dadaïsme et surréalisme, poésie concrète et visuelle, montage, permutation, contraintes formelles et procédures combinatoires.

Des machines électromécaniques à la littérature informatique : premières expériences de génération numérique, programmes de composition de textes poétiques et narratifs, cybernétique et pratiques littéraires de la seconde moitié du XXe siècle.

Matérialité, images et théorie de la création : représentations des machines écrivantes, dessins techniques et documentation muséale, interfaces et supports, philosophie de l’invention, statut de l’œuvre et de l’auctorialité.

Le colloque adopte une perspective interdisciplinaire et s’adresse aux chercheuses et chercheurs en philologie, littératures européennes et comparées, philosophie, histoire de l’art, histoire du livre, histoire des sciences et des techniques, histoire de l’horlogerie et des automates, conservation-restauration, muséologie, études des médias et littérature électronique. Les communications fondées sur l’analyse technique de machines conservées dans des musées et des collections sont également les bienvenues et pourront, le cas échéant, être accompagnées de démonstrations documentées. L’appel est ouvert aux recherches portant sur toute tradition linguistique européenne, aux approches transnationales, aux études consacrées à la circulation de ces modèles au-delà de l’Europe ainsi qu’à toute autre perspective pertinente pour le sujet.

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Les communications auront une durée indicative de 20 minutes et seront suivies d’une discussion. Le colloque se déroulera intégralement en ligne afin de favoriser la participation internationale. Les propositions et les communications pourront être présentées en italien, en français, en espagnol ou en anglais.

Les personnes souhaitant participer sont invitées à envoyer, avant le 30 juin 2027, à l’adresse contact@isfida.eu :

le titre de leur communication ;

un résumé de 300 à 400 mots ;

une brève notice biographique (150 mots maximum) et, le cas échéant, leur affiliation institutionnelle ;

trois à cinq mots-clés.

Objet du courriel : Colloque Machines écrivantes 2027 – Proposition de communication.

Les propositions seront évaluées en fonction de leur pertinence par rapport au thème du colloque, de leur originalité et de leur rigueur scientifique.