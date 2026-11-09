Nicolas Blanchi, Marie-Astrid Charlier (dir.), Corps de presse. De la Belle Époque aux Trente Glorieuses

Corps de presse. De la Belle Époque aux Trente Glorieuses propose une histoire et une poétique des représentations du corps humain dans la presse française, des débuts de la IIIe République à la fin de la IVe (1871-1958). Réunissant une équipe pluridisciplinaire d’historiens, de spécialistes de littérature, d’histoire de l’art, de cinéma et d’arts de la scène, l’ouvrage explore la manière dont les journaux – quotidiens, magazines illustrés, presse spécialisée – ont mis en scène, documenté, célébré ou stigmatisé les corps de leur temps : corps de soldats et de criminels, de sportifs et de comédiens, de femmes, de « phénomènes » de foire, ou encore d’anonymes au travail.

En croisant des corpus variés – de Détective au Miroir des sports, de L’Œil de la police à Voilà ou Paris-Plaisirs, les contributions que réunit l’ouvrage révèlent comment les images de corps ont simultanément servi à informer, à influencer et à vendre, dans un contexte juridique où presque rien n’encadrait la représentation des personnes.

Richement illustré, chaque chapitre s’ouvre sur l’analyse d’une image emblématique et croise l’étude des textes avec celle des techniques iconographiques (illustration, caricature, photographie) pour proposer une lecture attentive de la matérialité des supports. De la radiographie d’une main publiée dans la presse dès 1896 aux unes sanglantes de la presse policière, des expérimentations chronophotographiques de décomposition du mouvement aux concours de beauté organisés par les journaux, Corps de presse donne à voir comment se sont construites, au fil de près de neuf décennies, les grammaires visuelles qui ont appris aux Français à regarder les corps – y compris le leur.

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