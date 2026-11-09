David Lombard, American Anthropocene Sublimes. Self and Environment in Contemporary Ecobiographical Memoirs

Les mémoires environnementaux sont devenus un genre littéraire majeur sur le plan culturel et constituent un terrain d’étude idéal pour analyser l’évolution du concept du sublime dans le contexte des crises écologiques et de l’Anthropocène. Cet ouvrage explore les possibilités et les limites du sublime en tant que moyen de représenter les crises environnementales et les relations entre humains et non-humains dans les mémoires américains contemporains. Plus précisément, cet ouvrage examine ce qu’il qualifie de « mémoires écobiographiques américains contemporains », en montrant comment ceux-ci reconfigurent le sublime traditionnel en le mobilisant et en le remodelant pour dépeindre les montagnes et l’alpinisme, la chasse, l’agriculture, l’énergie nucléaire et l’extraction pétrolière. Ce faisant, l’ouvrage aborde un large éventail d’affects — non seulement le sublime, mais aussi l’« eerie » et le « stuplime » — ainsi que des catégories écologiques telles que le sublime haptique et le sublime toxique, apportant ainsi une contribution théoriquement ambitieuse aux débats contemporains sur la littérature et la crise environnementale.

Date de publication : le 16 novembre 2026

—

Revue de presse (éditeur) :

« L’ouvrage de David Lombard propose une réévaluation importante et opportune du sublime à la lumière des débats sur la crise écologique et l’Anthropocène. Tout en se concentrant sur les utilisations du sublime dans les mémoires américains contemporains, Lombard fait preuve d’une grande connaissance de la longue histoire de ce concept dans la culture américaine et au-delà. Cet ouvrage apporte une contribution majeure à l’écocritique en élargissant les archives de ce domaine et en établissant des ponts entre plusieurs domaines du discours académique, des sciences humaines de l’énergie (energy humanities) aux questions relatives à l’affect, à l’incarnation et à la forme narrative. » — Marco Caracciolo, Université de Gand, Gand, Belgique.

« Lombard propose des analyses détaillées de mémoires rédigés par un large éventail d’auteurs, allant des alpinistes, chasseurs et agriculteurs aux travailleurs des secteurs nucléaire et pétrolier, avec une érudition impressionnante et dans un style très accessible. Alliant habilement l’étude des affects à la narratologie, il met en avant le fait que le sublime continue de se manifester dans des lieux inattendus de l’Anthropocène – non seulement dans les montagnes, les forêts et les fermes de la littérature naturaliste traditionnelle, mais aussi sur les sites de forage pétrolier et dans les centrales nucléaires. L’accent qu’il met sur des mémoires qui, jusqu’à présent, n’étaient pas considérés comme faisant partie du canon de la littérature environnementale élargit de manière bienvenue le champ des objets d’étude de l’écocritique. American Anthropocene Sublimes apporte des contributions importantes à l’écocritique, à l’étude des récits autobiographiques, aux études sur la mémoire et aux études sur le lieu. » — Ursula K. Heise, Université de Californie, Los Angeles, États-Unis.

« American Anthropocene Sublimes est une étude approfondie et d’une grande richesse théorique consacrée aux pratiques et à l’histoire des « mémoires écobiographiques » américains du XXe siècle. En appliquant les concepts du sublime aux textes et théories écologiques, Lombard apporte une contribution fructueuse aux débats sur l’Anthropocène. Son analyse rhétorique approfondie des mémoires, qui s'étend des mondes non humains que sont les montagnes et les espèces animales aux pratiques de production agricole, en passant par les risques nucléaires et la toxicité environnementale, propose avec perspicacité de nouveaux concepts et de nouveaux terrains d'étude pour explorer l'œuvre de l'écriture de soi écologique d'aujourd'hui. » — Julia Watson, Université d'État de l'Ohio, Ohio, États-Unis.

—

Table des matières

Acknowledgements ix

1 Introduction 1

1 American Sublimes: The Natural and Technological 3

2 Anthropocene Sublimes: The Ecological, Environmental, and Speculative 8

3 U.S. Ecobiographical Memoirs in the Anthropocene 16

4 A Rhetorical-Econarratological and Materialist Inquiry: Narrative, Senses, and Affects 25

5 Overview of Chapters 31

part 1: Post-Natural and Post-Technological Sublimes

2 Climbing to the Haptic Sublime 37

1 From Mountain View to Terrain 38

2 Beyond the Narrative of Achievement 44

3 “A State of Grace”: Deceiving Hubris and the Relational Self in Jon Krakauer’s Mountaineering Memoirs 48

4 “To Honor, to Grieve, to Grow”: Shared Trauma and the Social Self in Silvia Vasquez-Lavado’s In the Shadow of the Mountain: A Memoir of Courage (2022) 61

5 Working with the Haptic Sublime 77

3 Hunting for the Animal Sublime 80

1 Tracking Animals in Theories of the Sublime 82

2 Sublime Bison, Deer, and the Rooseveltian American Hunter 86

3 “An Act of Love”: Recuperating the American Self in Steven Rinella’s Memoirs 91

4 “Blood-Knowledge”: Reciprocity and the Female Predator’s Self in Mary Z. Stange’s Woman the Hunter (1997) 111

5 “He Wanted to Live”: De-Aestheticizing Recreational Hunting for the Animal Self in Gerald Vizenor’s “October 1957: Death Song to a Red Rodent” (1990) 118

6 Challenging Affective Logics in Human-Nonhuman Work 125

4 Farming the Post-Agricultural Sublime 127

1 “Get Big or Get Out!”: From the Jeffersonian Yeoman to the Factory Farm and the Agricultural(ist) Sublime 129

2 “Back to the Farm” and “Thinking Little” in Kristin Kimball’s The Dirty Life (2010) and Good Husbandry (2019) 143

3 “Like a Blunting of the Real”: “Machine Work” and Animal Death in Ellyn Gaydos’ Pig Years (2022) 157

4 Post-Agricultural Feminine Sublimes 166

part 2: Post-Energy Sublimes

5 Risking the Nuclear Sublime 173

1 The Nuclear/Atomic Sublime and Its Invisibilities 177

2 Addressing Absences: The Rhetorics of Affective Knowledge and Hauntology 184

3 “An Explosion but Also a Pause”: Spectral Rhetoric and the Nuclear Sensorium in Lindsey A. Freeman’s This Atom Bomb in Me (2019) 190

4 “Bombed Without a Bang”: Notional Ekphrasis and Phantoms in Emily Strasser’s Half-Life of a Secret: Reckoning with a Hidden History (2023) 202

5 A Matrix of Counternarratives to the Nuclear Sublime 218

6 Partnering with the Petroleum Sublime 222

1 From the Petroleum to the Toxic Sublime, or From Complicit to Critical Engagement with Oil 223

2 “Partnering with Oil”: North Dakota and the Art of Spilled Rhetoric 232

3 “The Grease May Turn the World, but the Wound Rules the Men Who Do the Work”: Retrosexuality and the Toxic-Haptic Sublime in Michael Patrick F. Smith’s The Good Hand (2021) 237

4 A “Silence Between Acceptance and Exile”: Queer Identity and Corporeal Resistance in Taylor Brorby’s Boys and Oil (2022) 253

5 Petro-Masculinity, the Oil Memoir, and the Politicization of the Toxic Sublime 263

7 Epilogue: Navigating “Heart Work” in the Anthropocene 267

Works Cited 275

Index 299

—

David Lombard est un chercheur postdoctoral financé par la Fondation flamande pour la recherche (FWO) et affilié aux groupes de recherche en littérature anglaise et en études culturelles de la KU Leuven (Belgique), ainsi qu’au Leuven Centre for Health Humanities. Il a également été chercheur invité à l’université du Texas à Austin (2022), à l’université d’État de l’Ohio (2023), à la Vrije Universiteit d’Amsterdam (2025) et à l’université du Danemark du Sud (2026). Il est l’auteur de deux ouvrages, American Anthropocene Sublimes (De Gruyter, 2026) et Techno-Thoreau (Quodlibet, 2019), ainsi que de plusieurs articles publiés dans des volumes et des revues telles que European Journal of English Studies, Yearbook of English Studies, et Épistémocritique. Son projet actuel, intitulé The Twenty-First-Century Schizophrenia (Graphic) Memoir: A Rhetorical-Narratological and Multi-Actor Materialist Approach (2024-2027), explore les formes, les fonctions et les relations des mémoires (graphiques) sur la schizophrénie dans leurs multiples contextes du XXIe siècle.