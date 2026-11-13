Tetsugaku. De la philosophie japonaise

Au-delà des clichés sur l’"âme japonaise", le Dictionnaire de philosophie japonaise qui paraitre aux Presses Universitaires de France se concentre sur les philosophes modernes et contemporains, depuis l’ère Meiji (1868) et l’invention du terme tetsugaku pour traduire le mot "philosophie". Ce répertoire de près de trois cents notices, portant pour moitié sur des auteurs et pour moitié sur des concepts, révèle la philosophie japonaise dans toute sa force et sa richesse : dans le dialogue constitutif qu’elle a établi avec l’Europe philosophique, mais aussi comme réinterprétation de notions et de pensées philosophiques, religieuses et artistiques prémodernes du Japon et de l’Asie de l’Est. Fabula vous invite à découvrir le sommaire de l'ouvrage et lire les textes introductifs…
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Publié le par Marc Escola