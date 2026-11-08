Sophie Guermès (dir.), Yves Bonnefoy : "Que ce monde demeure !"

Ayant cherché à « poser la question de la poésie en témoin de sa propre époque », Yves Bonnefoy a toujours témoigné d’une mémoire : celle de l’histoire de la poésie et de l’art. Et il a inscrit cette mémoire dans sa propre temporalité d’homme vivant au XXe siècle et au début du XXIe.

L’ouvrage, qui aborde pour la première fois son oeuvre sous l’angle de l’écopoétique, explore de multiples manières la trame tissée entre la poésie, les arts visuels, la traduction et l’essai. Il effectue cette exploration, non seulement dans l’oeuvre, mais aussi dans les relations amicales que le poète a cultivées : en témoignent sa participation à de nombreuses revues et sa correspondance. A

u sein de cette traversée de la vie et de l’oeuvre d’Yves Bonnefoy, le livre est fidèle au poète toujours soucieux d’écrire « une prose qui se vouerait, plus ou moins, au questionnement attentif des autres ».

Ses auteurs (Y. Inizan, M. Hilfiger, P. Werly, D. Lançon, S. Guermès, J. Dorn, J. Thélot, F. Scotto, C. Elefante, S. Amadori, S. Pollicino, S. Bonanni, C. Narracci, Y. Peyré) ont ainsi cherché à atteindre « le plus intime » de l’oeuvre d’Yves Bonnefoy.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de l’université de Bretagne occidentale.