Sous la direction de Thierry Hoquet, Simon Ebersolt, Masato Goda, Mayuko Uehara

Au-delà des clichés sur l’« âme japonaise », ce dictionnaire de philosophie japonaise se concentre sur les philosophes modernes et contemporains, depuis l’ère Meiji (1868) et l’invention du terme tetsugaku pour traduire le mot « philosophie ».

Entreprise tout à fait unique au monde, ce dictionnaire rassemble près de trois cents notices portant pour moitié sur des auteurs et pour moitié sur des concepts.

La philosophie japonaise y apparaît dans toute sa force et sa richesse : dans le dialogue constitutif qu’elle a établi avec l’Europe philosophique, mais aussi comme réinterprétation de notions et de pensées philosophiques, religieuses et artistiques prémodernes du Japon et de l’Asie de l’Est.

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