Scénographies à travers le monde #3 (Cape Town & en ligne)

Publié le par Marc Escola (Source : FOHR)
Colloque Scénographies contemporaines à travers le monde#3
en présence à l'Université de Cape-town (Afrique du sud) et à distance les 18, 19 et 20 novembre 2026
dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie)
attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).
Découvrir sur Fabula le programme détaillé…
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Responsables :
Jenni-lee Crewe (Université Cape-town - Directrice scientifique zone Afrique)
Romain Fohr (Direction LIRIS - Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale Arts & Médias)