Scénographies à travers le monde #3 (Cape Town & en ligne)

Colloque Scénographies contemporaines à travers le monde#3

en présence à l'Université de Cape-town (Afrique du sud) et à distance les 18, 19 et 20 novembre 2026

dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie)

attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Découvrir sur Fabula le programme détaillé…

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Responsables :

Jenni-lee Crewe (Université Cape-town - Directrice scientifique zone Afrique)

Romain Fohr (Direction LIRIS - Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale Arts & Médias)