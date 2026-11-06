Plutarque, Œuvres diverses et morales (éd. Jacques Boulogne)

Textes présentés et annotés par Jacques Boulogne.

Ce fort volume de la collection « Editio Minor » réunit 80 des écrits conservés de l’œuvre de Plutarque. Ils sont présentés dans les traductions de la « Collection des Universités de France » et dans celle d’Amyot. Regroupés traditionnellement sous le titre collectif d’Œuvres diverses et morales, ils parcourent tous les champs de la connaissance : philosophiques, physiques, métaphysiques, eschatologiques, théologiques, mythologiques, astronomiques, zoologiques, anthropologiques, philologiques, historiographiques, rhétoriques, poétiques, politiques, ethnologiques, éthologiques, psychologiques, hygiéniques, pédagogiques.

Cette polymathie, reflet de la conviction que le savoir forme un tout cohérent dont les diverses branches dépendent les unes des autres, est unifiée par une même vision universaliste du monde, qui fait de la Vie le premier des principes organisateurs de l’univers. De fait, partout s’affirme l’opinion que l’homme a pour tâche de concourir à l’harmonie universelle, d’abord en cherchant à la définir, puis en s’efforçant de la réaliser en lui-même. C’est pourquoi les écrits de Plutarque, malgré leur caractère hétéroclite, se rangent clairement dans deux catégories : d’un côté, les textes plutôt heuristiques et, de l’autre, les textes plutôt protreptiques.

Outre les spécialistes de l’auteur, les historiens des idées et des mentalités et les esprits curieux de la société gréco-romaine des deux premiers siècles de notre ère, cette bible de la pensée plutarquienne intéresse par la pertinence de ses réflexions l’honnête homme d’aujourd’hui, qui pourra y puiser indéfiniment de quoi nourrir ses méditations personnelles.

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Table des matières

Avertissement

Introduction

1. Humaniser l’homme

2. Unité d’une oeuvre hétéroclit

3. Architecture du volume

Abréviations usuelle



Première partie

Textes heuristiques : une quête de l’universel

1.1. Textes polygraphiques

– Propos de Table I-IX

1.2. Monographies

1.2.1. Études de la tradition.

1.2.1.1. Poètes

– Comment le jeune garçon doit lire les poèmes

– Comparaison d’Aristophane et de Ménandre

1.2.1.2. Philosophes

– Le Banquet des Sept Sages

– Résumé des opinions des Philosophes relatives à la Physique I-V

– Questions platoniciennes

– De la génératioin de l’âme dans le Timée de Platon

– Abrégé du traité De la génération de l’âme dans le Timée

– Sur les contradictions stoïciennes

– Synopsis du traité Que les Stoïciens tiennent des propos plus paradoxaux que les poètes

– Sur les notions communes contre les Stoïciens

– Contre Colotès, pour la défense des autres philosophes

– Qu’à suivre Épicure il n’est même pas possible de vivre dans le plaisir

– Si l’injonction « Vis caché » est pertinente

1.2.1.3. Musiciens

De la musique

1.2.1.4. Historiens

– De la malignité d’Hérodote

1.2.1.5. Orateurs

– Vies des Dix Orateurs

1.2.1.6. Personnages politiques

– Apophtegmes de rois et de généraux.

1.2.2. Études du cours des événements

– De la Fortune

– Collection d’histoires parallèles grecques et romaine

– La Fortune des Romains

– Sur la Fortune ou la vertu d’Alexandre 1 et 2

– Les Athéniens se sont-ils davantage illustrés par la guerre ou par l’art ?

– Du Destin

1.2.3. Études des phénomènes naturels

– Questions naturelles

– Sur le phénomène du visage dans le cercle lunaire

– Du Froid premier

– L’Eau est-elle plus utile que le Feu ?

1.2.4. Études des comportements du vivant

1.2.4.1. Études du monde animal

– De l’amour de la progéniture

– Des animaux terrestres ou aquatiques, lesquels sont les plus intelligents ?

– Que les bêtes jouissent de la raison

1.2.4.2. Études du monde humain

1.2.4.2.1. Ethnies

– Apophtegmes laconiens

– Étiologies romaines

– Étiologies grecques

1.2.4.2.2. Genres

– Conduites méritoires de femmes

1.2.4.2.3. Individus

1.2.4.2.3.1. Sur le plan politique

– Artaxerxès

– Aratos

– Galba

– Othon

– Le démon de Socrate

1.2.4.2.3.2. Sur le plan religieux

– De la superstition

1.2.4.3. Études du monde divin

– Isis et Osiris

– Sur l’E de Delphes

– Pourquoi la Pythie ne rend-elle plus ses oracles en vers ?

– Sur la disparition des oracles

– Sur les délais de la justice divine



Deuxième partie

Textes didactiques : convertir autrui à l’universel

2.1. Conseils politiques

– Le philosophe doit surtout s’entretenir avec les Grands

– À un chef mal éduqué

– Si la politique est l’affaire des vieillards

– Préceptes politiques

– Sur la monarchie, la démocratie et l’oligarchie

2.2. Conseils d’hygiène de vie

– Préceptes de santé

2.3. Conseils conjugaux

– Préceptes de mariage

2.4. Conseils éducatifs

– De l’éducation des enfants

– Comment écouter

– Comment on peut tirer profit de ses ennemis

2.5. Conseils éthiques

2.5.1. Sur l’alimentation

– De l’alimentation carnée 1 et 2

2.5.2. Sur la vertu

– Comment s’apercevoir qu’on progresse dans la vertu

– De la vertu et du vice

– La vertu peut-elle s’enseigner ?

– De la vertu morale

– Si le vice suffit pour rendre l’homme malheureux

2.5.3. Sur l’âme

2.5.3.1. Concernant ses affects

2.5.3.1.1. Les passions

– Du contrôle de la colère

– Si les affections de l’âme sont plus funestes que celles du corps

– Du bavardage

– De la curiosité

– De l’amour des richesses

– De la fausse honte

– De l’envie et de la haine

– Il ne faut pas s’endetter

2.5.3.1.2. L’affection

– De l’amour fraternel

2.5.3.1.3. L’affliction

– Consolation à Apollonios

– De l’exil

– Consolation à sa femme

2.5.3.2. Concernant sa sérénité

– De la tranquillité de l’âme

2.5.3.3. Concernant son autosatisfaction

– Comment se louer soi-même sans exciter l’envie

2.5.4. Sur l’amitié

– Les moyens de distinguer le flatteur d’avec l’ami

– De la pluralité d’amis

2.5.5. Sur l’amour

– Dialogue sur l’Amour

– Histoires d’amour



Dictionnaire sommaire des noms propres

Dictionnaire sommaire des réalités culturelles

Index des écrits de Plutarque

Points de repère chronologiques

Pistes bibliographiques

Index des noms propres