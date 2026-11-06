Jacques Boulogne, D’Iris à Apollon. L’anthropologie politique de Plutarque

Tenu traditionnellement pour un moraliste doublé d’un biographe ou plus synthétiquement pour un philosophe d’obédience platonicienne, Plutarque de Chéronée se définirait probablement lui-même plutôt comme un médiateur culturel et politique entre le monde hellénique et l’empire romain.

Même quand il assume ses fonctions d’administrateur du sanctuaire d’Apollon à Delphes, il demeure un homme d’action engagé politiquement.

Dépassant les préjugés ethnocentriques, il se montre constamment sensible à l’unité de la civilisation que constitue la mise en pratique de valeurs universelles présentes autant chez les Romains que chez les Grecs.

C’est pourquoi il propose à tous ses contemporains de forger une identité citoyenne nouvelle, englobante et commune, et de coopérer dans une estime réciproque à la création d’une société cosmopolite harmonieuse où règne la concorde.

Lire un extrait…