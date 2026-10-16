Matthias Egeler, La Grande Histoire des fées et des elfes

Deux types de créatures féériques peuplent aujourd’hui l’Islande : d’un côté de puissants esprits des lieux capables de semer la mort et la désolation, et de l’autre d’inoffensives figurines aux oreilles pointues et couronnées de fleurs. Ces deux espèces coexistent mais elles sont en réalité séparées par une évolution millénaire advenue dans des contextes culturels très variés : dans l’Irlande médiévale, à la cour du roi Arthur, sur les scènes des théâtres élisabéthains, dans les mélodies de Schubert ou encore dans les romans de J.R.R. Tolkien et de J.K. Rowling. Les multiples voyages des elfes et des fées entre ces différents univers les ont profondément transformés. Nés dans un monde rural hanté par la puissance ravageuse des éléments, ils se sont progressivement immiscés dans l’imaginaire des cours royales, puis dans la culture littéraire et artistique des villes. Chemin faisant, les divinités des croyances populaires rurales archaïques ont laissé la place à de charmantes figurines appelant le citadin à un ailleurs fait de sentimentalité, de fantaisie ou encore de proximité retrouvée avec la nature.

Dans ces pages, Matthias Egeler reconstitue la longue saga de ces créatures ambivalentes, tantôt amicales, tantôt malicieuses, et parfois dangereuses. Il fait pénétrer le lecteur dans les paysages enchantés et les récits magiques qui ont fasciné tant de générations et dont le succès est sans cesse renouvelé.

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Matthias Egeler est professeur de littérature et de culture scandinaves anciennes à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main. Il a publié de nombreux ouvrages sur l’Islande médiévale, son histoire et sa littérature, ainsi que différentes traductions, en anglais ou en allemand, depuis le vieil islandais et le gaélique.

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Introduction : sur les traces des elfes et des fées

Les elfes et fées des campagnes

1. Les elfes dans l’Islande rurale

Le Moyen Âge islandais : les álfar

Le paysage narratif de la modernité islandaise : le Peuple caché

2. Les elfes dans l’Irlande gaélique

Le Moyen Âge irlandais : les tribus de la déesse Danu

L’imaginaire fantastique du folklore irlandais : les Braves Gens

Les elfes et fées des cours royales

Les elfes et fées des cours royales

3. Du monde rural à l’aristocratie : fées et chevaliers

L’île imaginaire d’Avalon et autres mondes du même ordre

La postérité des héros enlevés : Thomas le Rhymer et Tam Lin

4. Du monde aristocratique à la ville : entre songe d’une nuit d’été, chasse aux sorcières et traités savants

Les fées dans la littérature anglaise sous le règne des Tudor : Edmund Spenser et William Shakespeare

Le roi Jacques Ier et les elfes de la chasse aux sorcières écossaises

Les prémices de l’étude scientifique du folklore : le « pasteur aux fées » Robert Kirk

Les elfes et fées des villes

5. Entre science, littérature et peinture : les elfes citadins du XIXe siècle

L’apport artistique du xviiie siècle : les ailes

L’avènement de l’étude scientifique du folklore

Entre folklore, art et littérature : l’engouement de l’Angleterre victorienne pour les fées

À chaque pays ses fées : l’Allemagne et l’Irlande

6. Innovations au tournant du siècle : les fées au début du XXe siècle, de Peter Pan à la Fairy Investigation Society

L’édulcoration (presque) définitive des fées : Peter Pan et Clochette

Les photographies de Cottingley

La Fairy Investigation Society

7. Elfes et fées après la Seconde Guerre mondiale : mondialisation culturelle entre jeu historique, protection de l’environnement et New Age

« Du conte de fées » de J. R. R. Tolkien et la résurrection des elfes médiévaux

Les elfes et les fées entre tradition, critique sociale et écologie

Retour en Islande : la « déléguée aux elfes » islandaise et une nouvelle imagerie fantastique

La boucle est bouclée et les fées apprivoisées

Remerciements

Sources et recommandations de lecture

Notes

Crédits photographiques

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