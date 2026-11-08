Nouvelle revue d’esthétique, n° 37 | 2026 : "Réalités de l’enregistrement" (dir. Jocelyn Benoist, Pauline Nadrigny)

Motif central dans l’histoire de l’esthétique et de la philosophie de l’art, dès les premières réflexions sur la photographie et le phonographe de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno ou Gunther Anders, l’enregistrement a d’emblée été pensé sous deux régimes : comme un révélateur du réel mais aussi comme un facteur de standardisation et de déperdition de l’aura. De Roland Barthes à Rosalind Krauss en passant Pierre Schaeffer, ce débat sur l’enregistrement, visuel ou sonore, s’est poursuivi sur un terrain ontologique : l’enregistrement est-il trace, empreinte, ou constitue-t-il une œuvre autonome ?

Durant quelques décennies cependant, ce geste et ses productions ont occupé une place moins importante dans la réflexion esthétique. À l’origine de ce désintérêt relatif : une approche plus constructiviste des images et des sons. Les études audiovisuelles et sonores ont pu dès lors considérer l’enregistrement comme un simple médium parmi d’autres de l’activité artistique.

Or plusieurs développements récents appellent à une réévaluation de ce geste et de ses objets. Le premier est lié au renouveau des théories des arts documentaires et du cinéma du réel : insistant sur la performativité de l’enregistrement. Dans le champ des arts contemporains, l’enregistrement trouve également de nouvelles formes d’actualisations plastiques et conceptuelles, à travers l’émergence du data art, entre esthétique de la trace et sonification. Sur un autre front, l’étude des musiques populaires enregistrées – rock, hip-hop musique électronique,… – appréhende, dans le travail de studio, la manière dont la captation et la reproduction deviennent indissociable de l’œuvre ellle-même. Sur un plan plus général, visual studies et sound studies soulignent combien les technologies de l’enregistrement participent à notre expérience perceptive et cognitive. Elles mettent en évidence la portée politique de l’enregistrement, entre surveillance, archivage de la mémoire collective, ou stratégies de résistance à l’effacement. Ces multiples champs de réflexion invitent à reprendre une réflexion esthétique générale sur l’enregistrement comme geste, médium et production, dans ses multiples enjeux.

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Sommaire

Jocelyn Benoist, Pauline Nadrigny, « Réalités de l’enregistrement », p. 7-16

Études

Alexis Anne-Braun, « Pour une poétique réaliste de l’image photographique », p. 19-26

Stéphane Vinolo, « L’enregistrement de l’art chez Maurizio Ferraris », p. 27-36

Ambroise Talbourdel, « Éléments pour une définition de l’enregistrement filmique. Entre représentation et matière », p. 37-44

Brian Kane, Pauline Nadrigny, « Sur l’ontologie sociale des enregistrements domestiques », p. 45-54

Fanny Dujardin, « L’enregistrement comme écriture : usages du micro dans la « prise de voix » en documentaire sonore », p. 55-63

Artin Bassiri-Tabrizi, « « Tu as compris, maintenant ? » L’enregistrement œuvrant de Jean-Luc Godard », p. 65-73

Agnès Gayraud, « Des musiques populaires enregistrées sur le terrain. Notes sur la prise directe et l’enregistrement de terrain dans la captation des voix populaires au début du xxe siècle », p. 75-84

Théo Blauwart, « Quand l’enregistrement fait la chanson », p. 85-94

Björn Puhr, « Entre nuit et jour : le silence enregistré du Presque Rien no 1 », p. 95-105

Azadeh Nilchiani, « Les pratiques du field recording et le réel sonore dans l’installation », p. 107-116

Julie Michel, « Être-au-monde : l’enregistrement de terrain comme moyen de sensibilisation environnementale et comme geste transitif. Étude réflexive à partir de l’œuvre de Knud Viktor », p. 117-124

Entretien et témoignage

Simone Douek, Stéphanie Ronchewski Degorre, « Pour une philosophie des œuvres sonores : réflexions sur le rapport entre la radio et l’art. Entretien avec Stéphanie Ronchewski Degorre », p. 127-135

Michel Chion, « Traces, enregistrement et fixation : la question de la musique concrète », p. 137-144

Varia

Alexandre Bies, « Oscar Wilde et la critique éthique », p. 147-156

N’Dré Sam Beugré, « De la présence à la trace : mutations ontologiques de l’œuvre d’art », p. 157-165

Lu, vu, entendu

Marthe de Carpentier, « Collectif Nuée, À l’épreuve de l’art, Expériences esthétiques et Attitudes philosophiques. Sesto San Giovanni (Italie) & Paris, Mimèsis, 2025 », p. 169-171

Dominique Chateau, « Emmanuel Pernoud, Chromo de bazar — Le Tableau du pauvre. Paris, Éditions Hazan, 2025 », p. 173-175

Dominique Chateau, « Michel Guérin, Le Geste et la Figure. Michel Guérin, l’affectivité de la pensée (dir. coll.), La Part de l’œil, no 40, 2026 », p. 177-179

Cyril Legrand, « Éric Michaud, La Ruse de Jacob, L’Élevage des humains et le Modèle de l’art. Paris, Gallimard, « nrf essais », 2025 », p. 181-184

Bruno Péquignot, « Clélia Barbut, The Rebirth of Wonder, Arts de la performance en France et en Amérique du Nord pendant la décennie 1970. Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Arts Contemporains », 2025 », p. 185-189

Bruno Péquignot, « Adeline Florimond-Clerc et Louis Gabrysiak, New Romance, Anatomie d’un phénomène éditorial. Nancy, Éditions de l’Université de Lorraine, Coll. « Le petit alérion », 2025 », p. 191-196

Hélène Sirven, « Dominique Berthet (dir.), Arts du montage et de l’assemblage. Pointe-à-Pitre, Presses universitaires des Antilles, « Arts et esthétique », 2025 », p. 197-199

Guillaume Giroud, « Mauro Carbone et Graziano Lingua, Pour une anthropologie des écrans, Montrer et cacher, exposer et protéger. Dijon, Presses du réel, 2026 », p. 201-205