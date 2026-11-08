John Tolan Cécile Deniard, L'antisémitisme médiéval européen

En 1290, le roi Edward Ier ordonne l’expulsion des Juifs d’Angleterre. Avec ce décret, deux siècles de présence juive semblent s’effacer de l’histoire du royaume. Pourtant, depuis leur installation au XIe siècle, les communautés juives ont occupé une place essentielle dans la société médiévale anglaise.

Protégés par la Couronne, bénéficiant du droit exclusif de prêter de l’argent avec intérêt, des hommes et des femmes juifs financent chantiers, activités urbaines et études universitaires ; ils possèdent des maisons, louent des terres, fréquentent tavernes et marchés. Les sources révèlent un quotidien fait d’échanges, de voisinages et parfois d’intimités partagées avec les chrétiens.

Mais cette coexistence suscite aussi peurs et convoitises. Les autorités ecclésiastiques dénoncent la proximité entre les confessions ; les crises politiques, notamment sous le règne de Henry III, attisent les violences. Endettés, certains rebelles s’en prennent aux créanciers juifs, tandis que se diffusent accusations de complot et de crimes rituels, appelées à une longue postérité dans l’antisémitisme européen.

En revisitant ce passé méconnu, ce livre met au jour une réalité plus complexe : l’Angleterre du XIIIe siècle fut à la fois un espace d’interactions fécondes et l’un des creusets majeurs des imaginaires antijuifs.

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Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Isaac de Norwich et le retour en grâce des juifs du roi (1217-1222)

Chapitre 2. Quand les évêques d’Angleterre tentent de limiter les contacts entre juifs et chrétiens (1222)

Chapitre 3. Simon de Montfort et l’expulsion des juifs de Leicester (1231-1235)

Chapitre 4. Les juifs d’Oxford, Robert Grosseteste et l’hébraïsme chrétien

Chapitre 5. Du nouveau statut des juifs à l’accusation de meurtre rituel à Lincoln (1253-1255)

Chapitre 6. Révoltes des barons et violences antijuives (1258-1267)

Chapitre 7. Maudit soit Édom (1268-1290)

Conclusion

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John Tolan est professeur émérite d’histoire à l’université de Nantes et membre de l’Academia Europæa. Il est notamment l’auteur de Nouvelle histoire de l’islam (Tallandier, 2022).