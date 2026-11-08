Cornelius Jansenius, Augustinus. Texte latin établi, traduit en français et annoté sous la dir. de Tony Gheeraert

Éditer et traduire l'Augustinus de Jansénius en français

L’Augustinus fait partie de ces livres que tout le monde cite, et dont le titre se trouve dans tous les livres d'histoire. Publié à titre posthume en 1640, deux ans après la mort de son auteur, cette somme monumentale a précipité la France et une partie de l’Europe dans une tourmente religieuse, intellectuelle et politique qui devait se prolonger pendant près d’un siècle et demi. Ce livre a fait trembler la Sorbonne, ce livre a suscité la haine des papes et des rois. Ce livre a provoqué des controverses durables. A cause de ce livre, des femmes et des hommes ont été exilés ou envoyés en prison.

Et pourtant, qui lit encore l’Augustinus ?

L’entreprise, on ne saurait le nier, a de quoi décourager les plus téméraires : trois pavés in-folio, imprimés sur deux colonnes serrées, rédigés dans un latin scolastique peu agréable et très technique. Les références patristiques sont omniprésentes. Saint-Cyran lui-même, pourtant proche de Jansénius, trouvait que l’ouvrage « manquait d’onction ». On partage le sentiment des contemporains, qui préféraient les Provinciales aux interminables et sinueuses démonstrations de l’évêque d’Ypres.

Comment un tel livre, réservé à une poignée de théologiens spécialistes, a-t-il pu déclencher une des crises majeures au sein du catholicisme après la fracture de la Réforme ? Ce livre si célèbre prétend pourtant n’être qu’une explication de texte : une simple synthèse de la pensée d’Augustin sur la grâce et la prédestination, telle que le docteur de la grâce l’a développée en particulier dans sa querelle contre Pélage. L’ouvrage eût été à peine plus qu’un manuel destiné aux érudits, si les autorités ecclésiastiques de la Sorbonne ne s’étaient avisées d’en tirer cinq propositions, jugées hérétiques, sans prendre le soin de citer mot à mot les termes de Jansénius. Sont-elles réellement présentes dans l’ouvrage ? Et si oui, dans quel sens faut-il les entendre ?

Le présent site espère pouvoir contribuer à donner, enfin, une réponse en français à cette question. Les progrès récents de l’intelligence artificielle permettent aujourd’hui d’envisager une édition sérieuse et une traduction complète de cet ouvrage. Une telle édition exige des précautions : l’IA ne garantit pas l’exactitude de la transcription, ni non plus la fidélité de la traduction, encore moins la pertinence de l’annotation. Des erreurs, des contresens, des approximations subsistent jusqu’à ce que le travail soit revu par des humaines et des humains. Il est conseillé vivement à l’internaute curieux de revenir au texte latin original et de refaire lui-même la traduction.

Ce site n’a pas l’ambition de constituer une édition scientifique de référence. C’est un chantier expérimental, qui prétend seulement, à ce stade, lever un obstacle matériel et linguistique. Il ne s’agit de rien de plus que de permettre à un non-latiniste de découvrir, en première approche, l’un des livres les plus controversés de l’histoire religieuse moderne.

Cette édition en cours de constitution donne accès aux unités actuellement établies. A ce jour, l'intégralité du tome 1 est disponible, ainsi que le début du tome 2. La fin du tome 2 et le tome 3 seront progressivement mis en ligne. L'édition achevée sera accompagnée d'outils de navigation et de circulation spécialement conçus.

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