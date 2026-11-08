Gustave Thibon, Au secret de leur sang. Quatre conférences inédites

Édition réalisée par Françoise Chauvin

Rien de plus juste que le surprenant qualificatif de « métaphysicien poète » qu’on a pu appliquer à Gustave Thibon. Mais pourquoi surprenant ? Hugo dissipe en un seul vers cette surprise : « Le beau, c’est, ô mortels, le vrai plus ressemblant. » Et Gustave Thibon : « Il y aurait beaucoup à dire sur le drainage souterrain de l’idée par l’image, propre à la grande poésie. […] Que de vérités métaphysiques, que d’intuitions mystiques dans le déroulement des métaphores ! »

Certes, le métaphysicien n’est pas toujours poète. S’il y a, par exemple, de la poésie dans les « idées-mères » de Platon et dans les abysses de la pensée platonicienne, il semble en revanche que les solides raisonnements de Descartes n’abritent pas l’ombre d’une muse. Or le poète, lui, est toujours métaphysicien. Citons encore Hugo parlant des poètes : « Ils ont pour mission de saisir l’Inconnu / Et pour les prendre au vol dans les immensités, / Ils guettent ces éclairs qu’on nomme vérités ».

Puisse le lecteur partager dans ces quelques pages le miracle de la poésie : elle emplit l’esprit de l’amour né dans le cœur, et pénètre le cœur des lumières de l’esprit.