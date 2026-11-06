Littératures, n° 90 | 2026 : "La démesure dans la modernité ou le désir d’avoir tort"

Les anciens appelaient « l’orgueil » demande à être repensé à la lumière d’un monde moderne où l’excès, qui se manifeste dans la violence, la rapidité et la transgression des règles, participe d’une passion dévorante de vivre sans plafond. Loin de se limiter à un effet stylistique, cette démesure caractéristique de l’individu moderne représente le pôle d’une vision morale qui trouve la joie dans le péché et le plaisir de le commettre. Comme en témoigne la critique contemporaine, elle est inhérente au roman et à l’art modernes. En mettant fin au sublime, c’est-à-dire à tout ce qui est grand et au-delà de toute comparaison (elle met fin également à l’héroïsme), elle renvoie à une nouvelle condition humaine : la fragilité.

Ce dossier rassemble des études sur la littérature française et francophone contemporaine (Germain, Mingarelli, Le Clézio, Nothomb, Chamoiseau, Khair Eddine, del Castillo) et d’après-guerre (Camus, Gary, Giono), ainsi que sur le cinéma dans ses rapports à la littérature (Pasolini). Il offre un parcours écopoétique ouvrant largement l’empan géographique, temporel et culturel.

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Sommaire

Dossier : La démesure dans la modernité ou « le désir d’avoir tort »

Béchir Kahia, « Introduction »

Laurent Fourcaut, « Quelle hubris dans Le Moulin de Pologne de Jean Giono ? »

Mohamed-Nassim Chikhi, « De la quête de l’absolu à l’exaltation des contraires chez Albert Camus et Romain Gary »

Jean-Marie Kouakou, « La démesure dans Les Géants de Le Clézio : allégorie moderne des Atlantes et de l’Atlantide »

Sylvie Vignes, « Sylvie Germain et Hubert Mingarelli face au « siècle de la démesure » »

Sihem Missaoui, « Patrick Chamoiseau : la démesure carnavalesque contre l’Histoire coloniale »

Alexandre Dubé-Belzile, « La démesure et son double dans les adaptations cinématographiques de Pasolini »

Alya Chelly-Zemni, « La société nippone, source de démesure : à propos de Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb »

Sana Abroug, « La mémoire familiale à l’épreuve de l’investigation contemporaine : l’expression de la démesure chez Michel del Castillo »

Diane Bracco, « Le diable au corps : Roberto Benigni ou l’incarnation de la démesure »

Souad Ait-Dahmane, « Monstruosité et démesure dans Le Déterreur de Mohamed Khair-Eddine »

Varia

Lise Suau, « Classes laborieuses, classes dangereuses ? Mains et idéologies chez Balzac, Sand et Zola »

Albrecht Lass-Adelmann, « Le scribe et son modèle : Pierre Michon et la réécriture du légendaire dans « Ferveur de Brigid » »

Comptes rendus

Marine Le Bail, « Claudie Bernard et Corinne Saminadayar-Perrin (dir.), L’histoire feuilletée. Dispositifs intertextuels dans la fiction historique du xixe siècle »